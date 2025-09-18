"Устроены" на бумаге — остались навсегда: в Пензе раскрыли схему легализации мигрантов
В Пензе под уголовное преследование попали 41-летняя женщина и её 33-летний знакомый-иностранец. По данным правоохранителей, они организовали схему, которая позволяла мигрантам оставаться в России дольше положенного срока.
Суть схемы
Следствие установило, что фигуранты изготавливали фиктивные уведомления о трудоустройстве. На основании этих документов мигрантам продлевали разрешённое время пребывания в стране.
Мошенничество вскрылось, и в отношении пары возбудили уголовное дело.
Ход расследования
В пресс-службе УФСБ по Пензенской области сообщили:
"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела".
