"Устроены" на бумаге — остались навсегда: в Пензе раскрыли схему легализации мигрантов

В Пензе под уголовное преследование попали 41-летняя женщина и её 33-летний знакомый-иностранец. По данным правоохранителей, они организовали схему, которая позволяла мигрантам оставаться в России дольше положенного срока.

Суть схемы

Следствие установило, что фигуранты изготавливали фиктивные уведомления о трудоустройстве. На основании этих документов мигрантам продлевали разрешённое время пребывания в стране.

Мошенничество вскрылось, и в отношении пары возбудили уголовное дело.

Ход расследования

В пресс-службе УФСБ по Пензенской области сообщили: