Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

"Устроены" на бумаге — остались навсегда: в Пензе раскрыли схему легализации мигрантов

Женщина и её знакомый-иностранец подозреваются в незаконном продлении пребывания мигрантов в Пензе

В Пензе под уголовное преследование попали 41-летняя женщина и её 33-летний знакомый-иностранец. По данным правоохранителей, они организовали схему, которая позволяла мигрантам оставаться в России дольше положенного срока.

Суть схемы

Следствие установило, что фигуранты изготавливали фиктивные уведомления о трудоустройстве. На основании этих документов мигрантам продлевали разрешённое время пребывания в стране.

Мошенничество вскрылось, и в отношении пары возбудили уголовное дело.

Ход расследования

В пресс-службе УФСБ по Пензенской области сообщили:

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела".

