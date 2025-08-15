Раскрыта сеть мигрантов в Симферополе: подробности громкого дела

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю и двух жителей Крыма. Их обвиняют в организации канала незаконной миграции.

Хронология событий

Январь–апрель 2025 года — 30-летний бригадир иностранных рабочих привлекает знакомого для оформления поддельных документов.

Иностранцам выдают бумаги, позволяющие официально находиться и работать в России.

Установлены не менее двух фиктивных адресов, по которым мигранты числились на учёте.

Как работала схема

Фиктивная регистрация — оформление документов о месте пребывания без фактического проживания. Легализация труда — получение права на работу по поддельным основаниям. Вовлечённый чиновник — сотрудник миграционного подразделения, который, по версии следствия, содействовал незаконной постановке на учёт.

Действия силовиков

Проведены обыски по адресам проживания и работы мигрантов.

Изъяты электронные устройства и документация, связанные с фиктивной регистрацией.

Следствие устанавливает других причастных к схеме.

Что грозит обвиняемым

По статье об организации незаконной миграции в России предусматривается:

штраф до 500 тыс. рублей;

лишение свободы до 7 лет — в зависимости от роли и масштаба участия.

В СК РФ подчёркивают, что расследование продолжается, а круг подозреваемых может расшириться.