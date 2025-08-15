Раскрыта сеть мигрантов в Симферополе: подробности громкого дела
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю и двух жителей Крыма. Их обвиняют в организации канала незаконной миграции.
Хронология событий
-
Январь–апрель 2025 года — 30-летний бригадир иностранных рабочих привлекает знакомого для оформления поддельных документов.
-
Иностранцам выдают бумаги, позволяющие официально находиться и работать в России.
-
Установлены не менее двух фиктивных адресов, по которым мигранты числились на учёте.
Как работала схема
-
Фиктивная регистрация — оформление документов о месте пребывания без фактического проживания.
-
Легализация труда — получение права на работу по поддельным основаниям.
-
Вовлечённый чиновник — сотрудник миграционного подразделения, который, по версии следствия, содействовал незаконной постановке на учёт.
Действия силовиков
-
Проведены обыски по адресам проживания и работы мигрантов.
-
Изъяты электронные устройства и документация, связанные с фиктивной регистрацией.
-
Следствие устанавливает других причастных к схеме.
Что грозит обвиняемым
По статье об организации незаконной миграции в России предусматривается:
-
штраф до 500 тыс. рублей;
-
лишение свободы до 7 лет — в зависимости от роли и масштаба участия.
В СК РФ подчёркивают, что расследование продолжается, а круг подозреваемых может расшириться.
