Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Строители мигранты
Строители мигранты
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:44

Раскрыта сеть мигрантов в Симферополе: подробности громкого дела

В Крыму раскрыли схему незаконной миграции: под подозрением трое местных жителей

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении ведущего специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю и двух жителей Крыма. Их обвиняют в организации канала незаконной миграции.

Хронология событий

  • Январь–апрель 2025 года — 30-летний бригадир иностранных рабочих привлекает знакомого для оформления поддельных документов.

  • Иностранцам выдают бумаги, позволяющие официально находиться и работать в России.

  • Установлены не менее двух фиктивных адресов, по которым мигранты числились на учёте.

Как работала схема

  1. Фиктивная регистрация — оформление документов о месте пребывания без фактического проживания.

  2. Легализация труда — получение права на работу по поддельным основаниям.

  3. Вовлечённый чиновник — сотрудник миграционного подразделения, который, по версии следствия, содействовал незаконной постановке на учёт.

Действия силовиков

  • Проведены обыски по адресам проживания и работы мигрантов.

  • Изъяты электронные устройства и документация, связанные с фиктивной регистрацией.

  • Следствие устанавливает других причастных к схеме.

Что грозит обвиняемым

По статье об организации незаконной миграции в России предусматривается:

  • штраф до 500 тыс. рублей;

  • лишение свободы до 7 лет — в зависимости от роли и масштаба участия.

В СК РФ подчёркивают, что расследование продолжается, а круг подозреваемых может расшириться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Крыму каждое третье ДТП приходится на лето — ГИБДД сегодня в 19:37

Крымская ловушка: последние километры до моря превращаются в кошмар для водителей

Статистика ДТП в Крыму зашкаливает летом. Обгоны, ремонт дорог, горные серпантины и спешка к морю коварны. Как безопасно доехать до пляжа, читайте в статье.

Читать полностью » В Крыму сообщили о временных перебоях с бензином: причина — погода сегодня в 18:31

Переправа встала — и бензин подорожал: что происходит в Крыму

В Крыму наблюдаются кратковременные перебои с поставками топлива, в частности АИ-95, из-за шторма в Керченском проливе. Минэнерго заверяет, что дефицита нет и поставки стабилизируются.

Читать полностью » В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи сегодня в 0:02

Особая жестокость: в Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве судьи

Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела федерального судьи с признаками насильственной смерти. Инцидент произошел вечером 14 августа в непосредственной близости от здания городского суда Камышина. Погибший имел множественные огнестрельные и колото-резаные ранения.

Читать полностью » Оползни и разрушения: как береговая линия Крыма меняется на глазах вчера в 22:31

Пляжи Крыма на грани исчезновения: что происходит с береговой линией

Крым сталкивается с острейшей нехваткой песка и гальки, из-за чего береговая линия разрушается, а пляжи исчезают.

Читать полностью » Крым переходит на крематоры для уничтожения биологических отходов вчера в 21:42

Вместо ям и могильников — крематоры: как изменится утилизация отходов в Крыму

Крымская республика запускает новую систему утилизации биологических отходов: крематоры вместо старых скотомогильников сделают процесс безопаснее и эффективнее.

Читать полностью » В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: что нужно знать и как действовать вчера в 20:35

Огненные дни в Крыму: с 15 по 18 августа действует особый режим

С 15 по 18 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Узнайте, что запрещено и как избежать огромных штрафов за нарушения.

Читать полностью » В Адыгее модернизируют культурные объекты Кошехабля в рамках нацпроектов вчера в 19:12

От народной культуры до креативных индустрий: как преображается культурное пространство адыгейского аула

В ходе рабочей поездки в Кошехабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил ход масштабной модернизации ключевых культурных учреждений аула. Центральным объектом внимания стала реконструкция Межпоселенческого центра народной культуры, построенного в 1955 году. На капитальный ремонт здания из бюджета выделено 102,9 млн рублей.

Читать полностью » В Крыму в 2026 году представят новые сорта зерна, устойчивые к жаркому климату 13.08.2025 в 20:38

Крым готовит зерно будущего: новые сорта переживут и жару, и засуху

В 2026 году Крымский НИИ сельского хозяйства представит жароустойчивые сорта зерна. Они уже показали высокую урожайность даже в засуху.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эксперты назвали фасоль продуктом для снижения риска ожирения и инсулинорезистентности
Питомцы

Учёные рассказали о версиях происхождения собак и их отличиях от волков
Еда

С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ
Спорт и фитнес

Сколько нужно спать перед спортом — рекомендации вице-президента фитнес-сообщества
Туризм

Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки
Наука и технологии

Графит использовали в косметике уже 4000 лет назад – исследование
Авто и мото

Эксперты 32CARS.RU назвали причины роста интереса к дизельным авто в России
Дом

Минеральное масло и восковая паста восстанавливают блеск деревянных поверхностей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru