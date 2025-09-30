Один день — и 41 кандидат на выезд: миграционный контроль усилился в Нижневартовске
Полицейские Нижневартовска проверили стройки, рынки, промзоны, жилые кварталы и места компактного проживания иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
Итоги проверки
-
Составлено 36 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.
-
41 нелегалу грозит депортация — их доставили в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте.
Контекст
В последние месяцы подобные рейды в ХМАО проводятся регулярно. Ведомство отмечает, что главная цель мероприятий — наведение порядка в сфере трудовой миграции и контроль за соблюдением законов иностранными гражданами.
