Полицейские
© commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:16

Один день — и 41 кандидат на выезд: миграционный контроль усилился в Нижневартовске

В Нижневартовске выявили 41 нелегала, им грозит депортация — УМВД

Полицейские Нижневартовска проверили стройки, рынки, промзоны, жилые кварталы и места компактного проживания иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Итоги проверки

  • Составлено 36 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства.

  • 41 нелегалу грозит депортация — их доставили в Центр временного содержания иностранных граждан в Сургуте.

Контекст

В последние месяцы подобные рейды в ХМАО проводятся регулярно. Ведомство отмечает, что главная цель мероприятий — наведение порядка в сфере трудовой миграции и контроль за соблюдением законов иностранными гражданами.

