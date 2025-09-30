Один день — и 41 кандидат на выезд: миграционный контроль усилился в Нижневартовске

вчера в 20:28

Больше ста тысяч на руки: ХМАО вошёл в элитную пятёрку по зарплатам

ХМАО вошёл в пятёрку регионов России с медианной зарплатой свыше 100 тыс. руб. Югра обеспечивает 3,8 потребкорзины на одну зарплату.

вчера в 19:56

Из тайги в Иран: лес из Югры вышел на новый рынок

Югорские предприятия нарастили экспорт лесной продукции в Киргизию и Узбекистан и начали поставки в Иран, где растёт спрос на российский лес.

вчера в 18:17

Югра на чемоданах: куда уезжают и зачем возвращаются

В 2024 году почти 30 тысяч югорчан выбрали Турцию для отдыха. Но большинство зарубежных поездок из округа всё же связано не с туризмом, а с работой.

вчера в 17:18

Зарплаты — вверх, льготы — по списку: жители ЯНАО почувствуют перемены

С 1 октября в ЯНАО вырастут зарплаты и пенсии, пожилые получат единовременные выплаты, а школьникам в Ноябрьске отменят бесплатный проезд.

вчера в 16:18

Север даёт не только газ — но и жильё: ЯНАО стал лидером по доступности ипотеки

ЯНАО стал лидером по доступности ипотеки: почти половина семей может позволить себе 60-метровую квартиру. Для сравнения, в среднем по стране — лишь 16%.

вчера в 15:18

Где вторичка дешевле, чем отделка: странная арифметика ямальской недвижимости

В ЯНАО утвердили новые цены на жильё: в Салехарде «квадрат» стоит до 217 тыс. руб. Регион лидирует по доступности ипотеки среди всех субъектов РФ.

вчера в 14:12

Заморозили цену, но не спрос: жильё в ЯНАО уходит всё дальше от покупателей

В ЯНАО заморозили официальные цены на жильё, но реальные стоимости «квадрата» продолжают расти. Что это значит для участников Арктической ипотеки?

вчера в 13:18

Нет места в садике? Теперь это компенсируют — в ЯНАО ввели новые выплаты

С сентября 2025 года семьи ЯНАО, не получившие место в детсаду, смогут оформить компенсацию: от 5,2 до 6,8 тыс. рублей в месяц по упрощённым правилам.

