© Own work by Feci1024 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:22

Сказ о потерянном лесе: уральские "бажовские" пейзажи едва не исчезли под пилой браконьеров

В Свердловской области задержаны организаторы незаконной вырубки леса в парке местной "Рублевки"

На территории природного парка "Бажовские места" (Свердловская область) силовики раскрыли крупную схему незаконной вырубки.

Подробности

  • За несколько лет четверо мужчин уничтожили более 5 тыс. кубометров сосен и берёз.

  • Ущерб Лесному фонду России составил свыше 450 млн рублей.

  • Древесина сбывалась на оленью ферму "Бархатные Рога", а также в соседние регионы.

  • Для транспортировки использовались поддельные документы.

Действия силовиков

Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.
В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ — "Незаконная рубка лесных насаждений".

Значение

"Бажовские места" — особо охраняемая территория, связанная с именем писателя Павла Бажова. Масштабная незаконная вырубка не только нанесла серьёзный экологический ущерб, но и поставила под угрозу уникальный природный комплекс региона.

