Сказ о потерянном лесе: уральские "бажовские" пейзажи едва не исчезли под пилой браконьеров
На территории природного парка "Бажовские места" (Свердловская область) силовики раскрыли крупную схему незаконной вырубки.
Подробности
-
За несколько лет четверо мужчин уничтожили более 5 тыс. кубометров сосен и берёз.
-
Ущерб Лесному фонду России составил свыше 450 млн рублей.
-
Древесина сбывалась на оленью ферму "Бархатные Рога", а также в соседние регионы.
-
Для транспортировки использовались поддельные документы.
Действия силовиков
Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии.
В отношении организаторов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ — "Незаконная рубка лесных насаждений".
Значение
"Бажовские места" — особо охраняемая территория, связанная с именем писателя Павла Бажова. Масштабная незаконная вырубка не только нанесла серьёзный экологический ущерб, но и поставила под угрозу уникальный природный комплекс региона.
