Экологическая угроза в Ульяновске: СК расследует свалку у бывшего мазутохранилища

Следственный комитет займётся проверкой опасной свалки, расположенной на территории бывшего мазутохранилища в Ульяновске. Поводом стало появление в СМИ и соцсетях сообщений о нарушениях экологического законодательства.

По данным местных жителей, несанкционированная свалка бытовых отходов на улице Академика Сахарова существует уже давно. Рядом с ней находятся учебные заведения, что делает ситуацию особенно тревожной.

Скопление мусора, оставшегося на месте старого мазутохранилища, загрязняет почву и подземные воды. Кроме того, на участке стоят заброшенные, неогороженные здания, куда свободно проникают дети и подростки, рискуя здоровьем и жизнью.

Несмотря на многочисленные обращения граждан в разные инстанции, никаких мер не предпринималось.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ульяновской области Сергею Михайлову провести процессуальную проверку и доложить о результатах.

Ход расследования взят на личный контроль центрального аппарата СКР.