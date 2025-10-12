Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© commons.wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 22:33

Экологическая угроза в Ульяновске: СК расследует свалку у бывшего мазутохранилища

Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске

Следственный комитет займётся проверкой опасной свалки, расположенной на территории бывшего мазутохранилища в Ульяновске. Поводом стало появление в СМИ и соцсетях сообщений о нарушениях экологического законодательства.

По данным местных жителей, несанкционированная свалка бытовых отходов на улице Академика Сахарова существует уже давно. Рядом с ней находятся учебные заведения, что делает ситуацию особенно тревожной.

Скопление мусора, оставшегося на месте старого мазутохранилища, загрязняет почву и подземные воды. Кроме того, на участке стоят заброшенные, неогороженные здания, куда свободно проникают дети и подростки, рискуя здоровьем и жизнью.

Несмотря на многочисленные обращения граждан в разные инстанции, никаких мер не предпринималось.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ульяновской области Сергею Михайлову провести процессуальную проверку и доложить о результатах.

Ход расследования взят на личный контроль центрального аппарата СКР.

