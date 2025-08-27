Бухта Рында возвращается к истокам: база Русский берег больше не будет прежней

Арбитражный суд Приморского края постановил демонтировать объекты базы отдыха "Русский берег", расположенной в бухте Рында на острове Русский, а также обязал ответчика провести рекультивацию земельных участков.

Решение было принято в рамках иска, поданного Министерством обороны России, о возврате незаконно занятых земельных участков, принадлежащих военному ведомству, индивидуальному предпринимателю Е. А. Мигратия. Этот случай стал ярким примером борьбы государственных структур с самовольным захватом земли и нарушениями законодательства в сфере использования земельных ресурсов.

Причины иска: незаконное занятие земли

В ходе совместной проверки, проведенной с участием Военной прокуратуры Владивостокского гарнизона, было выявлено, что Е. А. Мигратия осуществлял самовольное занятие земельных участков, принадлежащих Министерству обороны России. В исковом заявлении Федерального государственного казенного учреждения "Управление лесного хозяйства и природопользования" (ФГКУ "УЛХИП") указывалось, что предприниматель разместил на спорных территориях комплекс временных сооружений для оказания коммерческих услуг — жилое здание, беседки и мангалы.

Доказательства незаконного использования земли были подтверждены постановлением о привлечении ответчика к административной ответственности по статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ — "Самовольное занятие земельного участка". За нарушение было наложено штрафное взыскание в размере 100 тысяч рублей. Суд учёл эти материалы при рассмотрении дела и пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований Минобороны России.

Решение суда: демонтаж и рекультивация

В результате суд постановил обязать Е. А. Мигратию демонтировать все объекты, размещённые на спорных землях, а также провести рекультивацию территории в соответствии с требованиями законодательства. Суд подчеркнул, что использование земли без соответствующих разрешительных документов является нарушением прав государства и может негативно сказаться на экологическом состоянии региона.

Данное решение служит важным примером того, как государственные органы борются с незаконным захватом земли и нарушениями правил пользования природными ресурсами. В случае с базой отдыха "Русский берег" речь шла не только о восстановлении законности, но и о сохранении экологического баланса в особо ценном природном районе — бухте Рында на острове Русский.

Интересные факты по теме

1. В России ежегодно выявляется тысячи случаев самовольного занятия земельных участков, из которых значительная часть связана с коммерческими объектами (Источник: Росприроднадзор).

2. Законодательство РФ предусматривает строгие меры за незаконное использование земли — от штрафов до обязательства вернуть землю в первоначальное состояние (Источник: Гражданский кодекс РФ).

3. В некоторых случаях незаконные застройки на землях федерального значения могут привести к уголовной ответственности за нарушение правил землепользования (Источник: Следственный комитет РФ).

Решение арбитражного суда Приморского края о демонтаже объектов базы отдыха "Русский берег" и рекультивации земель подчеркивает важность соблюдения законодательства при использовании государственных земельных ресурсов. Оно демонстрирует решимость российских властей бороться с самозахватом земли и защищать интересы государства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.