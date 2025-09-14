Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:27

Схема, угрожающая безопасности: как мотоциклы пересекают границу без документации

Федеральная таможенная служба России раскрыла схему нелегального ввоза мотоциклов без документов

Федеральная таможенная служба России недавно выявила опасную схему ввоза мотоциклов, которая набирает популярность. Суть схемы заключается в том, что организованные группы через мессенджеры принимают заказы на мотоциклы и скутеры, которые затем пересекают границу ЕАЭС без оформления необходимых документов, уплаты пошлин и получения электронного ПТС (ЭПТС). Такое положение дел значительно нарушает российские законы и может представлять угрозу для безопасности людей.

Методы уклонения от налогов

Для того чтобы скрыть свои следы и избежать ответственности за нелегальный ввоз, организаторы этих схем активно используют банковские карты частных лиц и даже криптовалюту. Это позволяет не только избежать уплаты налогов, но и затруднить отслеживание незаконных операций для правоохранительных органов.

Сама техника, которая попадает в страну таким образом, зачастую отличается крайне низким качеством. Непроверенные мотоциклы и скутеры, ввозимые в обход законодательства, могут представлять опасность для эксплуатации. В большинстве случаев техника оказывается плохо собранной, с дефектами, которые могут привести к авариям и даже травмам.

Масштабы проблемы

В первую очередь это касается мотоциклов, которые проходят нелегальную поставку через страну, минуя таможенные и сертификационные процедуры. Важнейшая проблема заключается в том, что такая техника не имеет необходимой документации, и владельцы не могут ее легализовать на территории России. На данный момент в стране было зафиксировано около 4 тысяч единиц мототехники, ввезенных таким способом, только за первые восемь месяцев 2025 года.

Похожая ситуация с автомобилями китайских марок

Схожие нелегальные схемы импорта затронули не только мототехнику, но и автомобили китайских брендов, таких как Zeekr и Lixiang. Эти автомобили также проникли на российский рынок с нарушением закона. В частности, юридическим лицам в России запрещено официально приобретать эти машины, так как их марки отсутствуют в перечне разрешенных для параллельного импорта товаров Минпромторга.

