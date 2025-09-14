Схема, угрожающая безопасности: как мотоциклы пересекают границу без документации

Федеральная таможенная служба России недавно выявила опасную схему ввоза мотоциклов, которая набирает популярность. Суть схемы заключается в том, что организованные группы через мессенджеры принимают заказы на мотоциклы и скутеры, которые затем пересекают границу ЕАЭС без оформления необходимых документов, уплаты пошлин и получения электронного ПТС (ЭПТС). Такое положение дел значительно нарушает российские законы и может представлять угрозу для безопасности людей.

Методы уклонения от налогов

Для того чтобы скрыть свои следы и избежать ответственности за нелегальный ввоз, организаторы этих схем активно используют банковские карты частных лиц и даже криптовалюту. Это позволяет не только избежать уплаты налогов, но и затруднить отслеживание незаконных операций для правоохранительных органов.

Сама техника, которая попадает в страну таким образом, зачастую отличается крайне низким качеством. Непроверенные мотоциклы и скутеры, ввозимые в обход законодательства, могут представлять опасность для эксплуатации. В большинстве случаев техника оказывается плохо собранной, с дефектами, которые могут привести к авариям и даже травмам.

Масштабы проблемы

В первую очередь это касается мотоциклов, которые проходят нелегальную поставку через страну, минуя таможенные и сертификационные процедуры. Важнейшая проблема заключается в том, что такая техника не имеет необходимой документации, и владельцы не могут ее легализовать на территории России. На данный момент в стране было зафиксировано около 4 тысяч единиц мототехники, ввезенных таким способом, только за первые восемь месяцев 2025 года.

Похожая ситуация с автомобилями китайских марок

Схожие нелегальные схемы импорта затронули не только мототехнику, но и автомобили китайских брендов, таких как Zeekr и Lixiang. Эти автомобили также проникли на российский рынок с нарушением закона. В частности, юридическим лицам в России запрещено официально приобретать эти машины, так как их марки отсутствуют в перечне разрешенных для параллельного импорта товаров Минпромторга.