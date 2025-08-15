Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Россиянин на рынке в Роттердаме
Россиянин на рынке в Роттердаме
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:03

На Спортивной переполох: 30 мигрантов и контрафакт изъяты, землю очищают под новый квартал

Владивосток: 2 детских сада, школа и стадион появятся вместо стихийного рынка на Спортивной

Во Владивостоке продолжаются совместные проверки на стихийном вещевом рынке, расположенном на улице Спортивной. В ходе третьего рейда, организованного прокуратурой Приморского края, отрядом "Тигр-Правопорядок" и городскими службами, правоохранители выявили и задержали 10 иностранных граждан за нарушения миграционного законодательства. Мероприятия направлены на наведение порядка и обеспечение законности в этом районе города.

"Всего с начала операции выявлено 30 нелегальных мигрантов. Жалобы на незаконную торговлю, самострои и присутствие лиц без документов поступали от горожан", — сообщает Антитеррористическая комиссия Приморского края, подчеркивая обеспокоенность жителей города сложившейся ситуацией.

Помимо задержаний нелегальных мигрантов, в ходе рейдов также была изъята крупная партия контрафактной продукции. Борьба с незаконной торговлей является одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов и городских служб.

Демонтаж торговых павильонов: освобождение муниципальной земли

Администрация Владивостока параллельно ведет демонтаж незаконных торговых павильонов, занимающих около 3800 квадратных метров муниципальной земли. Это делается с целью освобождения территории для реализации проекта комплексного развития и наведения порядка на улице Спортивной.

Территорию стихийного рынка планируют включить в проект комплексного развития (КРТ), утвержденный правительством Приморского края в июле. Этот масштабный проект рассчитан на 12 лет и предполагает создание нового, современного квартала площадью 14,77 гектара.

В рамках проекта комплексного развития запланировано строительство:

  • Жилых комплексов различной этажности (от 11 до 44 этажей).
  • Двух детских садов и современной школы.
  • Спортивного комплекса, стадиона и открытых площадок для активного отдыха горожан.
  • Небольшого легального рынка, что удовлетворит потребности местных жителей.

Объекты под снос: трансформация городского пространства

Под снос пойдут многие известные горожанам объекты, включая торговые центры "Союз", "Гранд", "Кристалл", "Виктория", различные кафе и магазины, а также здание на улице Фадеева, 4 и даже детский сад на улице Фадеева, 6д.

Ликвидируют также недостроенный торгово-развлекательный комплекс на улице Спортивной, 1в, часть конструкций которого уже признана незаконной. Это позволит освободить пространство для новых объектов и улучшить облик города.

Дополнительно запланирован демонтаж сквера на улице Борисенко, устаревших коммуникаций и бесхозных построек. Такой комплексный подход к благоустройству направлен на создание комфортной и современной городской среды.

