Подпольные игры вышли боком: суд в Екатеринбурге вынес приговор шестерым участникам схемы

Суд в Екатеринбурге вынес приговор шестерым местным жителям, которых признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Свердловской области: фигурантам назначили условные сроки и денежные штрафы за подпольные игры в квартире.

Кого признали виновными и какое наказание назначили

По данным пресс-службы, осуждёнными стали Владимир Евдокимов, Роман Мисько, Андрей Огородников, Фидаил Сафин, Арарат Саарян и Хейрулла Яриев. Суд квалифицировал их действия по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, которая касается незаконной организации и проведения азартных игр.

Осуждённым назначили лишение свободы условно на сроки от 1 года 6 месяцев до 3 лет. Дополнительно им назначены штрафы — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, а также установлены испытательные сроки, в течение которых они должны соблюдать условия, определённые судом.

Как была устроена схема подпольных игр

Суд установил, что группа лиц подготовила квартиру, которую использовали как площадку для игры в покер. Целью, как следует из материалов дела, было получение нелегального дохода, а сама деятельность квалифицирована как организация и проведение азартных игр вне законных условий.

Формат "квартирного клуба" в данном случае, по версии суда, был частью устойчивой практики: помещение специально оборудовали под проведение игр.

Когда деятельность пресекли

Незаконные игры, как отмечается, были остановлены в ходе работы правоохранительных органов. По данным суда, в апреле 2024 года подпольная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, после чего материалы дошли до суда.