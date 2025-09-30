Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыбалка
Рыбалка
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Не уха, а уголовка: в багажнике ВАЗа нашли стерлядь на четверть миллиона

В Ханты-Мансийске возбудили дело за вылов стерляди на 250 тысяч рублей — полиция

В столице Югры сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился 49-летний местный житель. В багажнике его машины обнаружили ёмкости с рыбой ценных пород, в том числе с занесённой в Красную книгу стерлядью.

Ущерб и статья

По подсчётам специалистов, ущерб от незаконного улова составил свыше 250 тысяч рублей.

Против рыбака возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ — "незаконная добыча водных биологических ресурсов в крупном размере". Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Контекст

Стерлядь относится к охраняемым видам рыб и находится под особой защитой. Её вылов без специального разрешения влечёт серьёзную уголовную ответственность.

