Рыбалка в России
Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:33

Рыбалка обернулась уголовным делом: в лодке ямальца нашли 73 "лишние" рыбы

Транспортные полицейские задержали мужчину с 73 экземплярами чира на реке Обь

В Ямало-Ненецком автономном округе транспортные полицейские завели уголовное дело против 27-летнего жителя Салехарда. Его подозревают в незаконной добыче водных биоресурсов, сообщили в пресс-службе Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.

Как всё произошло

В начале сентября 2025 года мужчину задержали на протоке Харпосл реки Обь. Он занимался рыбалкой с использованием капроновой сети.

  • В лодке нашли 73 экземпляра рыбы вида чир,

  • общий вес улова превысил разрешённый лимит на 14 кг,

  • ущерб водным биоресурсам оценили более чем в 134 тыс. рублей.

При этом разрешение у задержанного было всего на 10 кг рыбы.

Дальнейшие действия

В рейде вместе с транспортными полицейскими участвовали сотрудники Росрыболовства. У мужчины изъяли:

  • моторную лодку,

  • рыболовную сеть,

  • весь незаконный улов.

Дополнительные сведения

В полиции уточнили, что ранее задержанный уже не раз привлекался к административной ответственности — правда, за нарушение ПДД. Сейчас продолжается следствие, решается вопрос о мере пресечения.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
info@newsinfo.ru

