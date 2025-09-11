Рыбалка обернулась уголовным делом: в лодке ямальца нашли 73 "лишние" рыбы
В Ямало-Ненецком автономном округе транспортные полицейские завели уголовное дело против 27-летнего жителя Салехарда. Его подозревают в незаконной добыче водных биоресурсов, сообщили в пресс-службе Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.
Как всё произошло
В начале сентября 2025 года мужчину задержали на протоке Харпосл реки Обь. Он занимался рыбалкой с использованием капроновой сети.
В лодке нашли 73 экземпляра рыбы вида чир,
общий вес улова превысил разрешённый лимит на 14 кг,
ущерб водным биоресурсам оценили более чем в 134 тыс. рублей.
При этом разрешение у задержанного было всего на 10 кг рыбы.
Дальнейшие действия
В рейде вместе с транспортными полицейскими участвовали сотрудники Росрыболовства. У мужчины изъяли:
моторную лодку,
рыболовную сеть,
весь незаконный улов.
Дополнительные сведения
В полиции уточнили, что ранее задержанный уже не раз привлекался к административной ответственности — правда, за нарушение ПДД. Сейчас продолжается следствие, решается вопрос о мере пресечения.
