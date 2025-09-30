Лес, который вонял смертью: под Тюменью нашли жуткую свалку животных останков
В лесу Винзилинского муниципального образования Тюменского округа обнаружили несанкционированную свалку биологических отходов. На земле лежали разлагающиеся туши животных, сообщили в областном противоэпизоотическом отряде (ОПЭО).
Как устранили свалку
"Специалистами ГАУ ТО "ОПЭО" проведено уничтожение несанкционированной свалки биологических отходов. Она была обнаружена в лесном массиве Винзилинского муниципального образования, Тюменского муниципального округа", — говорится в сообщении ведомства.
Останки животных сожгли на месте с помощью мобильной инсинераторной установки.
Ранее в регионе
Это не первый случай нелегальных свалок под Тюменью. Ранее вблизи кладбища на Червишевском тракте неизвестные сваливали в яму испорченные бампера автомобилей.
