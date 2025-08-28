Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Парковка для инвалидов: контроль и нарушения
Парковка для инвалидов: контроль и нарушения
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:55

Штрафы за незаконный знак «Инвалид» вырастут, а за повтор — лишение прав

Депутаты Нилов и Терентьев предложили лишать прав за повторное использование знака Инвалид

В Госдуме предложили ужесточить наказание для автомобилистов, которые незаконно используют знак "Инвалид". Если инициативу поддержат, нарушителей будут штрафовать гораздо серьёзнее, а при повторных случаях — даже лишать водительских прав.

Что предлагают депутаты

Авторы законопроекта — председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев.

  • За первое нарушение штраф предлагают увеличить с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.
  • За повторное нарушение планируется ввести ответственность в виде штрафа 15 тыс. рублей или лишения прав на срок от одного до трёх месяцев.
  • При этом предмет правонарушения — сам знак — будут изымать.

Для организаций наказание строже

  • Должностные лица — штраф до 40 тыс. рублей.
  • Юридические лица — до 1 млн рублей.

Таким образом, наказание для "системных" нарушителей окажется куда серьёзнее, чем для частных водителей.

Зачем усиливают меры

Сегодня штраф в 5 тыс. рублей мало кого останавливает. Более того, в КоАП нет отдельной ответственности за повторное нарушение. В результате многие продолжают использовать знак ради бесплатной парковки.

"Наказание в виде действующих 5 тыс. руб. для многих — не аргумент, а за повторное нарушение отдельной ответственности в КоАПе и вовсе нет", — пояснил Нилов.

Как легально получить знак

С 2021 года разрешения для инвалидов выдаются в электронном виде. Чтобы оформить льготу, необходимо зарегистрироваться в Федеральном реестре инвалидов через портал госуслуг или обратиться в МФЦ. В систему можно внести только одно транспортное средство.

Однако важно помнить: электронная регистрация не заменяет саму наклейку. Если её нет на стекле, машину могут эвакуировать на штрафстоянку.

Итог

Если закон примут, наказание за незаконный знак "Инвалид" станет значительно строже. Для обычных водителей это риск не только крупных штрафов, но и временной потери прав.

