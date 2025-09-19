Удалили 210 тысяч, но забыли про 155 тысяч: как Telegram превратился в цифровую свалку

В 2025 году в России остро обсуждается тема незаконного контента в интернете и способах его удаления с популярных платформ. По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, несмотря на регулярное взаимодействие с владельцами зарубежных сервисов, значительная часть опасных материалов остаётся в открытом доступе. Особенно это касается мессенджеров и видеохостингов, которыми активно пользуются жители страны.

"Например, с начала этого года удалено более 210,6 тыс. материалов с противоправным контентом из Telegram. Но там же до сих пор доступно более 155,8 тыс. опасных публикаций", — сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Схожая картина наблюдается и на YouTube: около 4,8 тысячи материалов было удалено, но почти 68 тысяч по-прежнему доступны для пользователей. Подобные цифры вызывают беспокойство, так как речь идёт о публикациях, связанных с наркотиками, детской порнографией, экстремизмом, террористическими организациями и другой запрещённой информацией.

Сравнение платформ

Платформа Удалено материалов Доступно материалов Telegram 210,6 тыс. 155,8 тыс. YouTube 4,8 тыс. 67,7 тыс.

Эта статистика показывает, что даже при активном взаимодействии с администрациями сервисов угроза остаётся высокой.

Советы шаг за шагом

Пользователям рекомендуется включать встроенные фильтры в мессенджерах и социальных сетях. Родителям стоит устанавливать программы родительского контроля, чтобы защитить детей от опасных ссылок. Компании могут использовать корпоративные системы мониторинга трафика, предотвращающие доступ к подозрительным ресурсам. Для самих платформ эффективным инструментом остаётся нейросетевой анализ контента, дополненный модерацией реальными людьми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать сообщения о противоправных материалах.

→ Последствие: Распространение информации, представляющей угрозу.

→ Альтернатива: Жаловаться на контент через встроенные механизмы жалоб.

Ошибка: Полностью доверять автоматическим фильтрам.

→ Последствие: Часть материалов остаётся без внимания.

→ Альтернатива: Использовать комбинированный подход — алгоритмы + ручная проверка.

Ошибка: Не обновлять программное обеспечение и антивирус.

→ Последствие: Уязвимость устройства и доступ к запрещённому контенту.

→ Альтернатива: Регулярные обновления и использование проверенных антивирусов.

А что если…

Что будет, если не усиливать контроль? В таком случае объём запрещённого контента продолжит расти, и часть пользователей — особенно подростки — окажется подвержена серьёзным рискам. Но если объединить усилия государства, IT-компаний и самих пользователей, ситуация может кардинально измениться.

Плюсы и минусы борьбы с контентом

Плюсы Минусы Защита общества и детей Трудоёмкий процесс модерации Снижение уровня преступности Конфликты с зарубежными сервисами Повышение доверия к платформам Возможные ошибки при удалении "невинного" контента

FAQ

Как выбрать программу родительского контроля?

Обращайте внимание на функционал блокировки сайтов, отчёты о действиях ребёнка и простоту интерфейса. Популярные варианты — Kaspersky Safe Kids, Qustodio, Family Link.

Сколько стоит профессиональная защита трафика для бизнеса?

Средний ценник начинается от 30-50 тысяч рублей в год за корпоративные решения.

Что лучше — автоматическая или ручная модерация?

На практике эффективнее гибридная схема: алгоритмы отсекают массу контента, а специалисты проверяют сложные случаи.

Мифы и правда

Миф: "Опасный контент невозможно удалить полностью".

Правда: хотя это трудоёмкий процесс, регулярное сотрудничество с платформами позволяет снизить объём публикаций.

Миф: "Фильтры не работают".

Правда: современные системы фильтрации умеют отсекать большую часть запрещённой информации, особенно в связке с модерацией.

Миф: "Ответственность лежит только на государствах".

Правда: сами пользователи тоже могут влиять на ситуацию, активно жалуясь на противоправные публикации.

3 интересных факта

В 2024 году TikTok сообщил, что удаляет миллионы видеороликов ежеквартально, из них значительная часть — за нарушение правил безопасности. В ряде стран создаются специальные независимые центры по борьбе с экстремистским контентом. Российские IT-компании активно развивают собственные технологии для анализа видео и текстов, чтобы быстрее находить запрещённые материалы.

Исторический контекст