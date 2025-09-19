Удалили 210 тысяч, но забыли про 155 тысяч: как Telegram превратился в цифровую свалку
В 2025 году в России остро обсуждается тема незаконного контента в интернете и способах его удаления с популярных платформ. По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, несмотря на регулярное взаимодействие с владельцами зарубежных сервисов, значительная часть опасных материалов остаётся в открытом доступе. Особенно это касается мессенджеров и видеохостингов, которыми активно пользуются жители страны.
"Например, с начала этого года удалено более 210,6 тыс. материалов с противоправным контентом из Telegram. Но там же до сих пор доступно более 155,8 тыс. опасных публикаций", — сказал глава Роскомнадзора Андрей Липов.
Схожая картина наблюдается и на YouTube: около 4,8 тысячи материалов было удалено, но почти 68 тысяч по-прежнему доступны для пользователей. Подобные цифры вызывают беспокойство, так как речь идёт о публикациях, связанных с наркотиками, детской порнографией, экстремизмом, террористическими организациями и другой запрещённой информацией.
Сравнение платформ
|Платформа
|Удалено материалов
|Доступно материалов
|Telegram
|210,6 тыс.
|155,8 тыс.
|YouTube
|4,8 тыс.
|67,7 тыс.
Эта статистика показывает, что даже при активном взаимодействии с администрациями сервисов угроза остаётся высокой.
Советы шаг за шагом
-
Пользователям рекомендуется включать встроенные фильтры в мессенджерах и социальных сетях.
-
Родителям стоит устанавливать программы родительского контроля, чтобы защитить детей от опасных ссылок.
-
Компании могут использовать корпоративные системы мониторинга трафика, предотвращающие доступ к подозрительным ресурсам.
-
Для самих платформ эффективным инструментом остаётся нейросетевой анализ контента, дополненный модерацией реальными людьми.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать сообщения о противоправных материалах.
→ Последствие: Распространение информации, представляющей угрозу.
→ Альтернатива: Жаловаться на контент через встроенные механизмы жалоб.
-
Ошибка: Полностью доверять автоматическим фильтрам.
→ Последствие: Часть материалов остаётся без внимания.
→ Альтернатива: Использовать комбинированный подход — алгоритмы + ручная проверка.
-
Ошибка: Не обновлять программное обеспечение и антивирус.
→ Последствие: Уязвимость устройства и доступ к запрещённому контенту.
→ Альтернатива: Регулярные обновления и использование проверенных антивирусов.
А что если…
Что будет, если не усиливать контроль? В таком случае объём запрещённого контента продолжит расти, и часть пользователей — особенно подростки — окажется подвержена серьёзным рискам. Но если объединить усилия государства, IT-компаний и самих пользователей, ситуация может кардинально измениться.
Плюсы и минусы борьбы с контентом
|Плюсы
|Минусы
|Защита общества и детей
|Трудоёмкий процесс модерации
|Снижение уровня преступности
|Конфликты с зарубежными сервисами
|Повышение доверия к платформам
|Возможные ошибки при удалении "невинного" контента
FAQ
Как выбрать программу родительского контроля?
Обращайте внимание на функционал блокировки сайтов, отчёты о действиях ребёнка и простоту интерфейса. Популярные варианты — Kaspersky Safe Kids, Qustodio, Family Link.
Сколько стоит профессиональная защита трафика для бизнеса?
Средний ценник начинается от 30-50 тысяч рублей в год за корпоративные решения.
Что лучше — автоматическая или ручная модерация?
На практике эффективнее гибридная схема: алгоритмы отсекают массу контента, а специалисты проверяют сложные случаи.
Мифы и правда
-
Миф: "Опасный контент невозможно удалить полностью".
Правда: хотя это трудоёмкий процесс, регулярное сотрудничество с платформами позволяет снизить объём публикаций.
-
Миф: "Фильтры не работают".
Правда: современные системы фильтрации умеют отсекать большую часть запрещённой информации, особенно в связке с модерацией.
-
Миф: "Ответственность лежит только на государствах".
Правда: сами пользователи тоже могут влиять на ситуацию, активно жалуясь на противоправные публикации.
3 интересных факта
-
В 2024 году TikTok сообщил, что удаляет миллионы видеороликов ежеквартально, из них значительная часть — за нарушение правил безопасности.
-
В ряде стран создаются специальные независимые центры по борьбе с экстремистским контентом.
-
Российские IT-компании активно развивают собственные технологии для анализа видео и текстов, чтобы быстрее находить запрещённые материалы.
Исторический контекст
-
2012 год: в России запускается "Единый реестр запрещённых сайтов".
-
2017 год: появляется закон об обязательной блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов.
-
2020 год: усиливаются требования к соцсетям по удалению запрещённых материалов.
-
2025 год: внимание сосредоточено на Telegram и YouTube, как на лидерах по количеству нарушений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru