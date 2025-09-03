Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Замер светопропускаемости стекла
Замер светопропускаемости стекла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:36

Москва побила рекорд по штрафам за тонировку — цифры ошеломляют

Москва в 2025 году лидирует по числу штрафов за тонировку — bip.ru

В 2025 году именно столица возглавила список регионов России по количеству наказаний за неправильную тонировку. С января по август в Москве инспекторы ГИБДД выписали 54 тысячи штрафов, подсчитали аналитики bip. ru для Autonews. ru.

Антирейтинг регионов

Тройка лидеров по числу нарушений выглядит так:

  • Москва — 54 тыс. штрафов,
  • Дагестан — 43 тыс.,
  • Московская область — 27 тыс.

Весной ситуация заметно ухудшилась. В апреле количество постановлений достигло пика — 78 тысяч. Для сравнения: в августе их стало почти в два раза меньше — 41 тысяча.

"Если брать статистику за последние три года, то весной количество штрафов за тонировку превышает среднегодовое на 11,5%. Дело в том, что осенью и зимой ГАИ сложнее проверить машину прямо на дороге, а летом для этого не требуется особых условий", — говорится в исследовании аналитиков.

Повторные нарушения

Многие водители не ограничились одним нарушением. В среднем на каждый автомобиль за восемь месяцев пришлось по 1,5 штрафа. То есть примерно каждый второй нарушитель попадался повторно.

"Некоторые из этих водителей получили более строгое наказание по ч.1 ст. 19.3 КоАП — за неподчинение требованиям сотрудника полиции. Дело в том, что автомобилисту с неправильной тонировкой инспектор может выписать предписание, в какой срок исправить нарушения", — говорится в bip. ru.

Кроме того, там отметили, что если водитель не выполнил требование и "попался" инспектору снова, его ждет уже штраф в 2000–4000 руб., административный арест на 15 суток или обязательные работы на 40-120 часов.

В 2025 году штраф за неподчинение сотруднику полиции получил каждый 250-й водитель, который не снял пленку в срок.

Регионы с наибольшим числом повторных штрафов

Лидерами по количеству повторных наказаний стали:

  • Костромская область — 1,94 штрафа на водителя,
  • Смоленская область — 1,89,
  • Чувашская Республика — 1,86.

В этих регионах почти каждый второй нарушитель снова попадался на глаза инспекторам.

Где жестче всего наказывали за неподчинение

Наибольшее число штрафов по статье о неподчинении получили водители:

  • в Республике Марий Эл — каждый 30-й нарушитель,
  • в Тверской области — каждый 53-й,
  • в Ленинградской области — каждый 54-й.

Аналитики отмечают, что несмотря на ужесточение мер, число водителей, готовых рисковать, остаётся стабильно высоким.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аналитики прогнозируют сокращение складских запасов авто к сентябрю, сегодня в 10:16

Автопром спорит о сроках: кто прав в битве прогнозов по избыточным запасам

Аналитики ждут нормализации запасов автомобилей уже осенью 2025 года, но «АвтоВАЗ» уверен: переизбыток машин сохранится до конца года.

Читать полностью » Известия: владельцы начали массово перепродавать китайские премиальные машины спустя три года сегодня в 10:11

Дорожает все, кроме китайского премиума: какие объявления россияне выставляют на продажу тысячами

Число россиян, желающих продать китайские премиум-авто, утроилось: владельцы жалуются на качество и пересаживаются обратно на европейские и японские марки.

Читать полностью » Цены на подержанные автомобили в России снижаются с 2025 года — эксперт Игорь Роганов сегодня в 5:58

2026-й обещает сюрпризы: кто останется в выигрыше на рынке б/у авто

Эксперты рассказали, какие автомобили на вторичном рынке в 2026 году рискуют потерять в цене, а какие могут превратиться в выгодное вложение.

Читать полностью » Цены на новые автомобили в России вырастут в сентябре на 2–5% — ВТБ Лизинг сегодня в 5:39

Сначала скидки, теперь подорожание: что ждёт рынок машин в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года цены на новые автомобили в России начнут расти. Почему скидок станет меньше и что подтолкнёт рынок вверх?

Читать полностью » Российский авторынок превысил 100 тысяч продаж в месяц впервые с апреля — сегодня в 4:16

Продажи авто в России рванули вверх, но ситуация оказалась совсем другой

Российский авторынок летом 2025-го снова показал рост, но сотни тысяч непроданных машин на складах напоминают о том, что проблема ещё далека от решения.

Читать полностью » сегодня в 4:15

Владельцы китайских авто массово пересаживаются на другие марки: неожиданный список фаворитов

Продавцы подержанных китайских машин делают неожиданный выбор, и статистика показывает, какие бренды действительно удерживают их внимание.

Читать полностью » Цены на новые автомобили в России в сентябре: эксперты прогнозируют рост до 5% сегодня в 3:16

Машины в России рискуют подорожать уже в сентябре — причина ошарашила

Автомобильный рынок России меняет вектор: запасы стремительно тают, скидки уменьшаются, а эксперты прогнозируют рост цен уже в сентябре.

Читать полностью » ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах сегодня в 3:11

Клаксон под запретом: как обычный сигнал может обернуться штрафом до 5000 рублей

Использование автомобильного клаксона может обернуться крупным штрафом. Разбираем, в каких случаях сигнал допустим, а когда он нарушает закон.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Восстала из мертвых: древняя Silene stenophylla раскрывает секреты долголетия растений
Еда

Домашний торт Карамельная девочка готовят с карамельным кремом и шоколадной глазурью
Культура и шоу-бизнес

Сергей Соседов заявил, что зрители насытились артистами 1990–2000-х годов
Дом

Эфирные масла для дома: правила выбора и применения
Красота и здоровье

В России с октября начнется подчищающая иммунизация против краснухи
Садоводство

Натуральный гербицид из кухни: уксус, соль и мыло против сорняков
Садоводство

Осенняя обработка теплицы: агрономы назвали ключевые этапы подготовки к зиме
Еда

Рецепт ватрушек с повидлом: используйте дрожжевое тесто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet