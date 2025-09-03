Москва побила рекорд по штрафам за тонировку — цифры ошеломляют

В 2025 году именно столица возглавила список регионов России по количеству наказаний за неправильную тонировку. С января по август в Москве инспекторы ГИБДД выписали 54 тысячи штрафов, подсчитали аналитики bip. ru для Autonews. ru.

Антирейтинг регионов

Тройка лидеров по числу нарушений выглядит так:

Москва — 54 тыс. штрафов,

Дагестан — 43 тыс.,

Московская область — 27 тыс.

Весной ситуация заметно ухудшилась. В апреле количество постановлений достигло пика — 78 тысяч. Для сравнения: в августе их стало почти в два раза меньше — 41 тысяча.

"Если брать статистику за последние три года, то весной количество штрафов за тонировку превышает среднегодовое на 11,5%. Дело в том, что осенью и зимой ГАИ сложнее проверить машину прямо на дороге, а летом для этого не требуется особых условий", — говорится в исследовании аналитиков.

Повторные нарушения

Многие водители не ограничились одним нарушением. В среднем на каждый автомобиль за восемь месяцев пришлось по 1,5 штрафа. То есть примерно каждый второй нарушитель попадался повторно.

"Некоторые из этих водителей получили более строгое наказание по ч.1 ст. 19.3 КоАП — за неподчинение требованиям сотрудника полиции. Дело в том, что автомобилисту с неправильной тонировкой инспектор может выписать предписание, в какой срок исправить нарушения", — говорится в bip. ru.

Кроме того, там отметили, что если водитель не выполнил требование и "попался" инспектору снова, его ждет уже штраф в 2000–4000 руб., административный арест на 15 суток или обязательные работы на 40-120 часов.

В 2025 году штраф за неподчинение сотруднику полиции получил каждый 250-й водитель, который не снял пленку в срок.

Регионы с наибольшим числом повторных штрафов

Лидерами по количеству повторных наказаний стали:

Костромская область — 1,94 штрафа на водителя,

Смоленская область — 1,89,

Чувашская Республика — 1,86.

В этих регионах почти каждый второй нарушитель снова попадался на глаза инспекторам.

Где жестче всего наказывали за неподчинение

Наибольшее число штрафов по статье о неподчинении получили водители:

в Республике Марий Эл — каждый 30-й нарушитель,

в Тверской области — каждый 53-й,

в Ленинградской области — каждый 54-й.

Аналитики отмечают, что несмотря на ужесточение мер, число водителей, готовых рисковать, остаётся стабильно высоким.