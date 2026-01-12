Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:09

Штраф — это только начало: что на самом деле ждёт тех, кто строит без разрешения соседей

Самовольная пристройка к МКД считается реконструкцией — Бердникова

Самовольные пристройки к многоквартирным домам нередко становятся причиной затяжных конфликтов между соседями и приводят к серьезным юридическим последствиям для собственников. Даже если речь идет о расширении квартиры на несколько метров, отсутствие формальных разрешений может обернуться штрафами, сносом объекта и в отдельных случаях уголовным делом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарии опрошенных юристов.

Когда пристройка считается незаконной

Возведение пристройки к многоквартирному дому с точки зрения закона относится к реконструкции. Это следует из положений статьи 1 Градостроительного кодекса. При этом, как поясняют специалисты, реконструкция в МКД невозможна без согласия всех собственников помещений.

В Жилищном кодексе, в частности в статьях 36 и 44, прямо указано, что подобные решения должны приниматься на общем собрании жильцов. Если такого решения нет или оно оформлено с нарушениями, пристройка признается самовольной. В этом случае собственнику грозит административный штраф, а сама конструкция подлежит сносу по решению суда или органов власти.

Почему узаконить постройку сложно

Даже после завершения работ легализовать пристройку крайне непросто. Юристы подчеркивают, что признание такой конструкции законной требует длительной и многоэтапной процедуры, которая не всегда заканчивается успехом.

"Признание пристройки законной — довольно нелегкий и трудоемкий процесс. Для того, чтобы признать пристройку законной, необходимо предпринять ряд действий, таких как сбор технических и проектных документов, согласие других жильцов (соседей), подача заявления на рассмотрение у местных органов власти и иные дополнительные действия при необходимости", — рассказала доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета Анна Бердникова.

Подделка подписей и уголовная ответственность

Отдельную категорию рисков составляют попытки формального "узаконивания" пристроек через подделку документов. В конце ноября Мещанский суд Москвы признал незаконным распоряжение Мосжилинспекции о согласовании перепланировки в жилом комплексе Wine House. Суд установил, что одна из жительниц пристроила веранду, а в документах обнаружили более 70 поддельных подписей соседей.

Юристы отмечают, что такие действия могут повлечь уже не административную, а уголовную ответственность. За подделку подписей предусмотрена статья 327 Уголовного кодекса, максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до двух лет. Кроме того, в Госдуме рассматривается законопроект о введении новой статьи 185.7 УК РФ, касающейся фальсификации решений общего собрания собственников.

