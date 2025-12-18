То, что раньше изымали сотнями литров, вдруг исчезло: алкогольный парадокс Кубани

В Краснодарском крае за почти весь 2025 год не зафиксировали случаев изъятия контрафактного алкоголя, при том что проверки на рынке спиртного продолжаются в плановом режиме. При этом объем нелегальной продукции в целом заметно сократился. Об этом сообщает "Деловая газета. Юг" со ссылкой на данные департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Сокращение нелегального оборота

По информации ведомства, в январе-ноябре 2025 года из незаконного оборота на территории региона изъяли более 2 тыс. литров алкогольной продукции. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда показатель достигал 4,2 тыс. литров. Существенное отличие текущего года заключается в том, что среди изъятого алкоголя не оказалось контрафактной продукции.

Для сравнения, в январе-ноябре 2024 года из общего объема изъятий 862 литра приходились именно на поддельный алкоголь. Таким образом, в 2025 году структура нарушений изменилась, а наиболее опасный сегмент рынка фактически исчез из официальной статистики.

Причины снижения контрафакта

В департаменте потребительской сферы связывают эту тенденцию с развитием легального алкогольного бизнеса. По данным ведомства, с 2017 года количество объектов, получивших лицензию на розничную продажу алкоголя в Краснодарском крае, выросло на 23%. Расширение легальной сети снижает спрос на нелегальную продукцию и вытесняет недобросовестных продавцов с рынка.

Дополнительную роль играют профилактические меры. В регионе регулярно проводят предупредительные мероприятия, а также последовательно реализуют механизмы по выявлению и пресечению незаконной торговли алкогольной продукцией. Контроль охватывает как торговые точки, так и каналы поставок.

Общая динамика рынка

Снижение объемов изъятия нелегального алкоголя происходит на фоне роста производства. Как ранее сообщала "Деловая газета. Юг", в январе-октябре 2025 года в Краснодарском крае выпустили 1,1 трлн литров алкогольной продукции, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это указывает на активное развитие отрасли и перераспределение рынка в пользу легальных производителей.