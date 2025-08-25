Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фоам-роллер
Фоам-роллер
© commons.wikimedia.org by Aleksander Durkiewicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Пять простых шагов, которые реально снимают боль при синдроме бегуна

Исследование Journal of Osteopathic Medicine: для деформации IT band нужно 900 кг давления

Представьте себе: чтобы "растянуть" подвздошно-большеберцовый тракт (IT band), нужно приложить давление почти в тонну! Но несмотря на этот факт, тысячи бегунов и велосипедистов до сих пор тратят часы на бессмысленное раскатывание этой плотной полосы соединительной ткани роликом. Давайте разберёмся, почему привычные методы не работают — и что действительно помогает справиться с болью.

Почему IT band не может быть "зажатым"

IT band — это прочный тяж соединительной ткани, идущий от бедра до колена. Его основная функция — передача нагрузки, а не растяжение. Учёные из Journal of Osteopathic Medicine ещё в 2008 году выяснили: чтобы хоть немного деформировать этот тракт, требуется около 900 килограммов давления. Очевидно, никакая йога или foam rolling этого сделать не способны.

Физиотерапевты отмечают: дискомфорт в зоне IT band чаще всего связан не с самим трактом, а с мышцами вокруг. Например, слабость или дисфункция ягодичных мышц и TFL (tensor fascia latae) приводят к избыточному трению тканей под IT band. В итоге появляется боль, которая особенно знакома бегунам при синдроме подвздошно-большеберцового тракта (ITBS).

Почему не стоит катать роликом сам IT band

Популярный миф — катать тракт foam-роликом, чтобы снять напряжение. На деле фасция устроена так, что почти не поддаётся растяжению. Более того, исследования International Journal of Sports Physical Therapy (2021) показывают: ни растяжка, ни ролик не снижают жёсткость IT band.

Единственное, что реально даёт такой массаж, — кратковременный эффект "облегчения" за счёт стимуляции нервной системы. Мышцы немного расслабляются, появляется ощущение лёгкости. Но это иллюзия: гибкость и подвижность от этого не улучшаются.

Что делать вместо этого

Чтобы действительно избавиться от боли, важно работать не с самим трактом, а с мышцами, которые его окружают. Вот проверенные методы:

  • Снизить нагрузку. Если появилась боль, сократите объём пробежек или временно замените бег на менее травматичную активность.
  • Следить за гидратацией. Фасция почти на 70 % состоит из воды. Недостаток жидкости ухудшает её скольжение и увеличивает жёсткость тканей.
  • Растягивать мышцы вокруг. Упражнения на TFL и ягодичные мышцы действительно помогают. Классика: сидячий спинной твист, "железный крест", растяжка ягодицы в положении стоя.
  • Укреплять стабилизаторы. Одноногие приседания с опорой, шаги с резинкой в стороны, румынская тяга на одной ноге улучшают баланс и снижают нагрузку на тракт.
  • Использовать ролик по-другому. Катайте квадрицепсы, ягодицы и TFL, но избегайте внешней стороны колена, чтобы не усугубить воспаление.

Интересный факт

Учёные отмечают, что фасция — один из самых водонасыщенных элементов тела. При обезвоживании она теряет эластичность быстрее, чем мышцы. Поэтому для здоровья IT band стакан воды иногда полезнее, чем 15 минут с роликом.

