Молдавские власти игнорируют памятные даты, связанные с освобождением Молдавии от фашистских захватчиков и не уделяют должного внимания ветеранам Великой Отечественной войны, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор.
"В эти дни отмечается 80-летие освобождения наших городов и сел от фашизма. Дата, которая предательски замалчивается режимом Санду", — заявил Шор в своем телеграм-канале.
Илан Шор также отметил, что для блока "Победа", находящегося в оппозиции к действующей власти в Молдавии, важно помнить подвиг ветеранов войны и создавать условия, чтобы они ни в чем не нуждались.
Глава блока заявил, что нынешние молдавские власти совершенно забыли о них.
Ранее сообщалось, что молдавские власти отказались зажигать вечный огонь на территории мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Депутат парламента Диана Караман (Партия коммунистов Молдавии) заявила, что "Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник".
Фото: commons.wikimedia.org
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