Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Илан Шор: Ветераны ВОВ не получают должного уважения и заботы
  1. Главная
  2. Мир

Оппозиционер Илан Шор обвинил власти Молдавии в забвении героев ВОВ

Илан Шор: Ветераны ВОВ не получают должного уважения и заботы

Молдавские власти игнорируют памятные даты, связанные с освобождением Молдавии от фашистских захватчиков и не уделяют должного внимания ветеранам Великой Отечественной войны, заявил лидер блока "Победа" Илан Шор.

"В эти дни отмечается 80-летие освобождения наших городов и сел от фашизма. Дата, которая предательски замалчивается режимом Санду", — заявил Шор в своем телеграм-канале.

Илан Шор также отметил, что для блока "Победа", находящегося в оппозиции к действующей власти в Молдавии, важно помнить подвиг ветеранов войны и создавать условия, чтобы они ни в чем не нуждались.

Глава блока заявил, что нынешние молдавские власти совершенно забыли о них.

Ранее сообщалось, что молдавские власти отказались зажигать вечный огонь на территории мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм". Депутат парламента Диана Караман (Партия коммунистов Молдавии) заявила, что "Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник".

Фото: commons.wikimedia.org

Мир

Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину

Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность

Читать полностью
CBS: из-за покушения на Трампа сотрудников секретной службы США отстранили

CBS: из-за покушения на Трампа сотрудников секретной службы США отстранили

Секретная служба Америки временно отстранила от работы сотрудников в связи с расследованием покушения на Дональда Трампа в июле в штате Пенсильвания. Об этом сообщил канал CBS, ссылаясь на источник.

Читать полностью

Общество

Врач Фомин: трихофагия может успешно лечиться с помощью психотерапии

Врач Фомин: трихофагия может успешно лечиться с помощью психотерапии

Трихофагия и трихотилломания — психические расстройства, при которых люди вырывают и едят свои волосы, зачастую для снятия стресса. По словам врача-психотерапевта Евгения Фомина, это — невротические и тревожные расстройства, которые можно успешно лечить психотерапией и медикаментами.

Читать полностью
ФИПИ представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025

ФИПИ представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025. В экзаменах по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию изменений не будет.

Читать полностью

Новости