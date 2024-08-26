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Шор обвинил Санду в экономическом крахе Молдавии
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Илан Шор упрекнул Майю Санду в экономическом кризисе Молдавии

Шор обвинил Санду в экономическом крахе Молдавии

Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор выразил критику в адрес президента Молдавии Майи Санду через свой Telegram-канал, обвиняя ее в введении граждан в заблуждение, утверждая, что власть искажает информацию о "позитивных итогах интеграции с Европой".

"Кишиневские 'евроинтеграторы' могут сколько угодно рассказывать о 'жизни как в Европе', но факты говорят сами за себя. Госдолг Молдавии при Санду удвоился, а страна оказалась с одним из самых низких ВВП на душу населения в Европе, даже уступая таким, как Украина, Армения и Албания," — отметил Шор.

Молдавия уже не первый год сталкивается с тяжелыми экономическими испытаниями. В 2022 году инфляция достигла 30,2%, что привело к многократному увеличению тарифов на газ и электроэнергию. В 2023 году уровень инфляции составил 13,4%. Всё это стало причиной ростов долгов населения за коммунальные услуги и протестов против правительства.

Фото: www. flickr.com/OSCE Parliamentary Assembly (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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