Икра пошла не туда: чем закончилась попытка вывезти деликатес через границу

Попытка вывезти крупную партию деликатесной продукции за границу обернулась для иностранного гражданина многомиллионным штрафом и конфискацией денег. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру, комментируя решение суда в Еврейской автономной области.

Контрабанда на границе

Ленинский районный суд ЕАО рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летнего иностранного гражданина, который был признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Суд установил, что в октябре 2025 года мужчина следовал на пассажирском автобусе через пункт пропуска "Нижнеленинское".

Во время пересечения границы он пытался незаконно вывезти в сопредельное государство 100 килограммов лососёвой икры, не имея необходимых разрешительных документов. Биоресурсы были выявлены в ходе таможенного контроля.

Попытка подкупа таможенника

Чтобы избежать задержания груза и беспрепятственно продолжить путь, мужчина решил прибегнуть к незаконному способу. Он предложил начальнику таможенного поста 100 тысяч рублей в качестве взятки за содействие.

Сотрудник таможни от противоправного предложения отказался и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В результате иностранного гражданина задержали сотрудники УФСБ непосредственно в момент передачи денежных средств.

Приговор и наказание

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. С учётом позиции государственного обвинителя — Биробиджанского транспортного прокурора — суд назначил ему штраф в размере 1,3 млн рублей.

При этом размер наказания был уменьшен на 150 тысяч рублей, поскольку один месяц на стадии следствия мужчина провёл под стражей. Денежные средства, предназначенные для взятки, в сумме 100 тысяч рублей конфискованы и обращены в доход государства.

Итог дела

Таким образом, попытка незаконного вывоза ценных биоресурсов и подкупа должностного лица привела к серьёзным финансовым последствиям. В транспортной прокуратуре подчёркивают, что подобные преступления находятся на особом контроле, особенно в приграничных районах Дальнего Востока.