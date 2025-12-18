Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
икра и рыба
икра и рыба
© Управление ФСБ по Чукотскому АО is licensed under public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:27

Икра пошла не туда: чем закончилась попытка вывезти деликатес через границу

Иностранца оштрафовали на 1,3 млн рублей за попытку вывоза 100 кг лососёвой икры — ДВ-РОСС

Попытка вывезти крупную партию деликатесной продукции за границу обернулась для иностранного гражданина многомиллионным штрафом и конфискацией денег. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру, комментируя решение суда в Еврейской автономной области.

Контрабанда на границе

Ленинский районный суд ЕАО рассмотрел уголовное дело в отношении 62-летнего иностранного гражданина, который был признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Суд установил, что в октябре 2025 года мужчина следовал на пассажирском автобусе через пункт пропуска "Нижнеленинское".

Во время пересечения границы он пытался незаконно вывезти в сопредельное государство 100 килограммов лососёвой икры, не имея необходимых разрешительных документов. Биоресурсы были выявлены в ходе таможенного контроля.

Попытка подкупа таможенника

Чтобы избежать задержания груза и беспрепятственно продолжить путь, мужчина решил прибегнуть к незаконному способу. Он предложил начальнику таможенного поста 100 тысяч рублей в качестве взятки за содействие.

Сотрудник таможни от противоправного предложения отказался и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. В результате иностранного гражданина задержали сотрудники УФСБ непосредственно в момент передачи денежных средств.

Приговор и наказание

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и заявил о раскаянии. С учётом позиции государственного обвинителя — Биробиджанского транспортного прокурора — суд назначил ему штраф в размере 1,3 млн рублей.

При этом размер наказания был уменьшен на 150 тысяч рублей, поскольку один месяц на стадии следствия мужчина провёл под стражей. Денежные средства, предназначенные для взятки, в сумме 100 тысяч рублей конфискованы и обращены в доход государства.

Итог дела

Таким образом, попытка незаконного вывоза ценных биоресурсов и подкупа должностного лица привела к серьёзным финансовым последствиям. В транспортной прокуратуре подчёркивают, что подобные преступления находятся на особом контроле, особенно в приграничных районах Дальнего Востока.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Циклон вызвал сбой расписания в магаданском аэропорту — РИАН вчера в 9:45
Снежный коллапс в Магадане: десятки рейсов замерли в ожидании уходящего циклона

Циклон накрыл Магадан метелью и ветром: рейс из Москвы ушёл в Хабаровск, а прилёты из нескольких городов и местные рейсы задержаны.

Читать полностью » Выплату студентам за рождение ребёнка увеличили до 15 тыс рублей — ТАСС вчера в 7:17
Рожать во время учёбы больше не страшно: Приморье отменяет главный барьер для студентов

В Приморье с 2026 года увеличат выплаты студентам за рождение ребёнка. Новая мера поддержки отменяет ограничения по доходу.

Читать полностью » Флаг СССР с острова Врангеля передали на вечное хранение музею — ТАСС вчера в 7:17
Когда флаг решал судьбу Арктики: символ суверенитета СССР обрёл вечное хранение

Флаг СССР, установленный на острове Врангеля в 1924 году как символ суверенитета, передан на вечное хранение в музей Тихоокеанского флота.

Читать полностью » Школьники Камчатки будут сдавать меньше экзаменов для поступления в колледжи — Омарова вчера в 5:38
Экзамена стало меньше — тревоги тоже: подросткам упростили путь во взрослую жизнь

В Камчатском крае поддержали упрощённую сдачу ОГЭ для поступления в колледжи, рассчитывая снизить стресс у школьников и повысить интерес к профессиям.

Читать полностью » МЧС ограничило движение на 80 километрах региональной трассы вчера в 5:35
Циклон прошёл — дорога исчезла: север Камчатки временно отрезан

Из-за циклона и сильных осадков на Камчатке закрыли 80-километровый участок региональной трассы, движение полностью ограничено.

Читать полностью » В Уссурийске возникла проблема с доступностью специалистов по детскому УЗИ — DEITA.RU 16.12.2025 в 6:31
Дефицит детского УЗИ в Уссурийске: почему поездка в краевой центр обходится дороже частной клиники

В Уссурийске из-за отсутствия специалиста по детскому УЗИ поездка в Владивосток обходит родителей дороже, чем платное обследование в частной клинике.

Читать полностью » Хабаровские электрические сети подключили 1713 новых потребителей за 11 месяцев 2025 года — DEITA.RU 16.12.2025 в 6:31
Хабаровские электрические сети развиваются не только для бизнеса: как социальные проекты получают энергию

Хабаровские электрические сети подключили более 1700 новых потребителей в 2025 году, продолжая развитие инфраструктуры для социальных и строительных объектов.

Читать полностью » Детская больница Владивостока проходит масштабное переоснащение — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Лечить будут по-новому: детская больница Владивостока вступает в этап масштабной модернизации

КДКБ Владивостока готовится к масштабному переоснащению: почти 60 единиц техники и новые этапы развития детского здравоохранения.

Читать полностью »

Новости
Общество
Семейную выплату для работающих родителей введут с 1 января 2026 года - Минфин РФ
92-летняя участница победила в киберспортивном турнире по Tekken 8 в Японии — Siliconera
Мир
Фермеры из 27 стран ЕС заблокировали центр Брюсселя тракторами — SHOT
Мир
Кавелашвили назвал отношения Грузии и ЕС неблагоприятными - РИА Новости
Общество
МТС, Сбер и Т-Банк стали лидерами антифрод-решений в России — Mash
Красота и здоровье
Москвичка столкнулась с тяжёлой аллергией после процедуры в салоне красоты — Москва Live
Россия
Число публикаций о мошенничестве в России выросло на 85% за 2020–2025 годы — исследование
Общество
Управление автомобилем с просроченными правами станет нарушением с 1 января 2026 года — МВД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet