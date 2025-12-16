Икра больше не для всех: новогодняя классика уходит в разряд штучных угощений

Икра по-прежнему остаётся символом праздничного стола, но в этом году новогодняя классика для волгоградцев заметно подорожала. Даже привычные тарталетки с икрой всё чаще превращаются из массовой закуски в штучное угощение. Об этом сообщает издание АБН 24, анализируя цены и потребительский спрос в Волгограде.

Как изменилась цена икры к праздникам

Стоимость красной икры в Волгограде приблизилась к отметке 8,8 тыс. рублей за килограмм. Если покупать продукт небольшими порциями, 100 граммов обойдутся примерно в 884 рубля. Осетровая икра стоит ещё дороже — свыше 7,3 тыс. рублей за килограмм.

На фоне роста цен меняется и структура спроса. Продажи белой икры увеличились почти на 28%, тогда как интерес к красной, напротив, снизился более чем на 32%. Щучья икра подорожала до 1,2 тыс. рублей за 100 граммов, икра минтая стоит около 90 рублей, а имитированная красная икра остаётся самым бюджетным вариантом — порядка 45 рублей за 100 граммов.

Во сколько обходится одна тарталетка

Для приготовления одной икряной тарталетки требуется около 10 граммов основного ингредиента. Упаковка из 30 пустых тарталеток стоит примерно 110 рублей, а стандартный брикет сливочного масла — около 220 рублей.

В результате одна ложка красной икры обходится примерно в 88,4 рубля, а стоимость одной тарталетки превышает 104 рубля. Десять таких закусок тянут уже более чем на тысячу рублей, что делает их заметной статьёй праздничных расходов.

Альтернативы для праздничного стола

Тарталетки с щучьей икрой оказываются ещё дороже — около 135,8 рубля за штуку. Зато вариант с икрой минтая выглядит куда более доступным: одна тарталетка стоит примерно 24,8 рубля, а десять — 248 рублей. Это делает такой продукт привлекательным для тех, кто хочет сохранить праздничную подачу, не выходя за рамки бюджета.

Отмечается и важная деталь фасовки. Икра минтая продаётся в упаковках по 130 граммов, что позволяет приготовить 13 тарталеток вместо привычных десяти. Такой формат дополнительно снижает стоимость порции и делает эту закуску одной из самых экономичных на новогоднем столе.