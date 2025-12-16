Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мини-тарталетки с красной рыбой и крем-сыром
Мини-тарталетки с красной рыбой и крем-сыром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:15

Икра больше не для всех: новогодняя классика уходит в разряд штучных угощений

Икра минтая стала самой доступной альтернативой к празднику — АБН 24

Икра по-прежнему остаётся символом праздничного стола, но в этом году новогодняя классика для волгоградцев заметно подорожала. Даже привычные тарталетки с икрой всё чаще превращаются из массовой закуски в штучное угощение. Об этом сообщает издание АБН 24, анализируя цены и потребительский спрос в Волгограде.

Как изменилась цена икры к праздникам

Стоимость красной икры в Волгограде приблизилась к отметке 8,8 тыс. рублей за килограмм. Если покупать продукт небольшими порциями, 100 граммов обойдутся примерно в 884 рубля. Осетровая икра стоит ещё дороже — свыше 7,3 тыс. рублей за килограмм.

На фоне роста цен меняется и структура спроса. Продажи белой икры увеличились почти на 28%, тогда как интерес к красной, напротив, снизился более чем на 32%. Щучья икра подорожала до 1,2 тыс. рублей за 100 граммов, икра минтая стоит около 90 рублей, а имитированная красная икра остаётся самым бюджетным вариантом — порядка 45 рублей за 100 граммов.

Во сколько обходится одна тарталетка

Для приготовления одной икряной тарталетки требуется около 10 граммов основного ингредиента. Упаковка из 30 пустых тарталеток стоит примерно 110 рублей, а стандартный брикет сливочного масла — около 220 рублей.

В результате одна ложка красной икры обходится примерно в 88,4 рубля, а стоимость одной тарталетки превышает 104 рубля. Десять таких закусок тянут уже более чем на тысячу рублей, что делает их заметной статьёй праздничных расходов.

Альтернативы для праздничного стола

Тарталетки с щучьей икрой оказываются ещё дороже — около 135,8 рубля за штуку. Зато вариант с икрой минтая выглядит куда более доступным: одна тарталетка стоит примерно 24,8 рубля, а десять — 248 рублей. Это делает такой продукт привлекательным для тех, кто хочет сохранить праздничную подачу, не выходя за рамки бюджета.

Отмечается и важная деталь фасовки. Икра минтая продаётся в упаковках по 130 граммов, что позволяет приготовить 13 тарталеток вместо привычных десяти. Такой формат дополнительно снижает стоимость порции и делает эту закуску одной из самых экономичных на новогоднем столе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мессенджер Max допустили для подтверждения возраста при продаже алкоголя — Госдума РФ сегодня в 17:15
Купил — значит подтвердил возраст: мессенджер становится новым стражем запретов

Госдума поддержала идею подтверждать возраст через мессенджер Max — сервис могут использовать при покупке табака, алкоголя и других товаров с ограничениями.

Читать полностью » На Госуслугах появился раздел о конфликтах и насилии в семье — ТАСС сегодня в 17:00
На "Госуслугах" появился новый раздел: что делать при насилии и давлении в семье

На портале Госуслуги запустили раздел о внутрисемейном насилии: узнайте, как распознать проблемы и получить помощь в кризисной ситуации.

Читать полностью » СОКЭП предложил оборотные штрафы маркетплейсам за поддельные украшения – СОКЭП сегодня в 14:10
Купили украшение онлайн — а оно поддельное: правила для площадок могут ужесточить

На российских маркетплейсах растет число подделок ювелирных изделий. Общественники требуют усилить контроль и повысить ответственность площадок для защиты покупателей.

Читать полностью » Горошек сегодня в 13:55
Ваш горошек под угрозой: Роскачество выявило опасные и некачественные марки

Роскачество выявило нарушения в консервированном зеленом горошке нескольких брендов, однако продукция признана безопасной. Что не соответствует стандартам и как реагируют производители?

Читать полностью » Поддержка школьных властей и усиление охраны могут предотвратить трагедии — психолог Суркова сегодня в 13:49
Подростки с ножами: что заставляет их нападать на учителей и одноклассников — скрытая угроза для школ

После трагедий с подростками с ножами в школах Подмосковья и Санкт-Петербурга психологи советуют родителям и учителям быть внимательными к изменениям в поведении детей и усиливать меры безопасности.

Читать полностью » В Госдуме отметили ответственность за трагедию в Успенской СОШ на руководство школы сегодня в 13:02
Подросток был в группе риска, но остался один: депутат указала на роковое бездействие школы после поножовщины

Нина Останина заявила, что поножовщину в подмосковной школе можно было предотвратить: подросток находился в группе риска, но остался без помощи.

Читать полностью » Магазины нарушают запреты на ночную продажу алкоголя в регионах — Шапкин сегодня в 12:49
Формально нельзя, по факту можно: как магазины научились играть с законом

Эксперт рассказал, почему региональные запреты на ночную продажу алкоголя часто игнорируются и какие схемы используют магазины для их обхода.

Читать полностью » В 2025 году треть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов — исследование сегодня в 10:47
Что важнее для сотрудников: премия или корпоратив? Ответы сотрудников шокируют

Исследование показало, что треть российских компаний в 2025 году отменили новогодние корпоративы, при этом многие продолжают проводить мероприятия в другом формате.

Читать полностью »

Новости
Общество
Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина
Садоводство
Для суккулентов выбирают сухие и солнечные участки — Real Simple
Происшествия
В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY
Авто и мото
LADA подешевела в 2025 году в среднем на 5%, сообщил глава АВТОВАЗа Соколов
Спорт и фитнес
Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон
Авто и мото
"Москвич" начал выпуск кроссоверов M70 и M90 — АВТОСТАТ
Общество
Средний бюджет на бьюти-процедуры к Новому году составил 9,5 тыс. рублей — Авито
Мир
Интернет-популярность 100-летней китаянки началась после видео внучки — АБН 24
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet