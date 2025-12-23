Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Икра лососевая на ложке
Икра лососевая на ложке
© commons.wikimedia.org by TypeZero is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:54

Икра без маркировки: Камчатка ставит точку в браконьерском бизнесе — что будет дальше

Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской икры – Герман Зверев

На Камчатке полностью перекрыли канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что незаконный икорный промысел в регионе утратил статус индустрии.

Перекрытие канала поставок

Зверев отметил, что действующие ограничения на перевозку красной икры авиапассажирами сыграли ключевую роль в этом процессе. С 1 ноября 2022 года пассажиры, вылетающие с Камчатки, могут провозить в багаже или ручной клади не более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления. Изначально эксперимент по ограничению был запланирован до 1 августа 2025 года, однако срок действия запрета был продлён на два года.

"Сейчас это скорее очаги криминального или теневого бизнеса", — отметил Герман Зверев, президент ВАРПЭ, комментируя изменения в незаконном икорном промысле.

Теневой бизнес и последствия для региона

По словам Зверева, блокировка вывоза значительных объёмов икры демонстрирует, что браконьерство утратило свою роль как полулегальная отрасль. Однако, несмотря на положительные изменения, отдельные очаги незаконного производства продолжают существовать. Несколько лет назад браконьерский промысел лососевой икры был настоящей индустрией. Сегодня же, по мнению эксперта, он представляет собой скорее криминальный или теневой бизнес.

За три года действия ограничений с Камчатки улетело 546 тонн красной икры без маркировки изготовителя, при этом было выявлено 244 нарушения с общим весом более 2,4 тонны. Эти данные свидетельствуют о том, что незаконные схемы продолжают существовать, несмотря на усилия по борьбе с браконьерством.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мошенники заставляют жертв самим звонить по подставным номерам — Блезнеков вчера в 11:48
Сообщение, после которого вы набираете номер сами: мошенники нашли обход всех блокировок

Мошенники всё чаще вынуждают россиян самим звонить аферистам, используя СМС и сообщения с тревожными поводами.

Читать полностью » В Приморье начали выдавать детям новогодние подарки губернатора — PrimaMedia вчера в 11:47
Шоколад стал тяжелее, конфет больше нормы: чем удивил губернаторский подарок в этом году

Юные приморцы начали получать губернаторские сладкие подарки: в этом году в коробках 44 конфеты и увеличенная плитка шоколада с морской капустой

Читать полностью » В Приморье после морозов придёт кратковременное потепление — Примгидромет вчера в 11:47
Антициклон отпустит — и сразу вернётся холод: декабрь в Приморье не собирается смягчаться

Приморье на этой неделе ждут резкие погодные контрасты: от ясных морозов к дождям и обратно к сильному похолоданию.

Читать полностью » Работающим пенсионерам проиндексируют выплаты с января 2026 года — Ирина Сивакова вчера в 11:47
Индексация без дубля: почему в 2026 году пенсии вырастут только один раз — и что это меняет

В 2026 году пенсионеров и матерей с детьми ждут изменения: индексация выплат, новые правила начисления баллов и единый порядок социальных доплат.

Читать полностью » НСПК сохранила работу карт Мир с истёкшим сроком действия — Дмитрий Дубынин вчера в 11:47
Онлайн — можно, офлайн — под вопросом: где у просроченной карты проходит граница

Карты "Мир" с истёкшим сроком действия продолжат работать, но НСПК постепенно ограничит офлайн-операции и готовит план плавной замены пластика.

Читать полностью » Численность дальневосточных леопардов в России выросла втрое — Земля леопарда вчера в 11:47
Когда граница стала коридором жизни: тигры и леопарды вернулись туда, где их почти не осталось

Россия и Китай добились рекордной плотности популяций амурских тигров и дальневосточных леопардов благодаря совместной охране и современным технологиям.

Читать полностью » Четырёхлетний ребёнок погиб в аварии под Приморьем — МВД вчера в 4:34
Три фуры и одна ошибка: федеральная трасса стала местом трагедии с гибелью ребёнка

На трассе "Уссури" в Приморье легковой автомобиль столкнулся с тремя фурами — в результате аварии погиб четырехлетний ребенок.

Читать полностью » Житель Елизово перевёл 290 тыс. за снегоход и стал жертвой мошенников – МВД вчера в 4:16
Снегоход исчез вместе с деньгами: как выгодное объявление обнулило счёт жителя Камчатки

Житель Елизово перевёл 290 тысяч рублей за снегоход по интернет-объявлению, после чего "продавец" исчез. По факту мошенничества возбуждено дело.

Читать полностью »

Новости
ДФО
В новую стратегию развития Дальнего Востока добавят приоритет строительства детских учреждений – Ирина Яровая
ДФО
Губернатор Камчатки освободит замглавы Петропавловска за невыполнение обязательств по снегорасчистке – КАМЧАТКА-ИНФОРМ
ДФО
В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня
ДФО
В России пересмотрены требования для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток – ИА PrimaMedia
Красота и здоровье
Онищенко предупредил о росте гриппа после зимних каникул — Life.ru
Общество
Мошенники выманивают деньги через фальшивые подарки парфюма – РИА Новости
Красота и здоровье
Минздрав рекомендовал только пригубить алкоголь в новогоднюю ночь – Виктор Тутельян
ДФО
Корвет Гремящий завершил участие в учениях Марумекс-2025 и вернулся во Владивосток – ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet