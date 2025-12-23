Икра без маркировки: Камчатка ставит точку в браконьерском бизнесе — что будет дальше

На Камчатке полностью перекрыли канал поставок браконьерской красной икры через аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что незаконный икорный промысел в регионе утратил статус индустрии.

Перекрытие канала поставок

Зверев отметил, что действующие ограничения на перевозку красной икры авиапассажирами сыграли ключевую роль в этом процессе. С 1 ноября 2022 года пассажиры, вылетающие с Камчатки, могут провозить в багаже или ручной клади не более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления. Изначально эксперимент по ограничению был запланирован до 1 августа 2025 года, однако срок действия запрета был продлён на два года.

"Сейчас это скорее очаги криминального или теневого бизнеса", — отметил Герман Зверев, президент ВАРПЭ, комментируя изменения в незаконном икорном промысле.

Теневой бизнес и последствия для региона

По словам Зверева, блокировка вывоза значительных объёмов икры демонстрирует, что браконьерство утратило свою роль как полулегальная отрасль. Однако, несмотря на положительные изменения, отдельные очаги незаконного производства продолжают существовать. Несколько лет назад браконьерский промысел лососевой икры был настоящей индустрией. Сегодня же, по мнению эксперта, он представляет собой скорее криминальный или теневой бизнес.

За три года действия ограничений с Камчатки улетело 546 тонн красной икры без маркировки изготовителя, при этом было выявлено 244 нарушения с общим весом более 2,4 тонны. Эти данные свидетельствуют о том, что незаконные схемы продолжают существовать, несмотря на усилия по борьбе с браконьерством.