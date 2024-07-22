В Махачкале правоохранительные органы задержали молодого человека, организовавшего хоррор-квест, во время которого произошел трагический инцидент. Следственный комитет сообщил об этом через свой официальный телеграм-канал.
Восемнадцатилетний аниматор подозревается в предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Согласно Уголовному кодексу, данное правонарушение может повлечь за собой лишение свободы сроком до десяти лет.
Следствие установило, что подозреваемый совершил неосторожные действия с огнеопасными предметами. В результате возгорания бензина, находившегося в непосредственной близости, возник пожар. Трагедия унесла жизни двух девушек-участниц квеста, еще один мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован в критическом состоянии.
На видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом, молодой человек признает, что неверно оценил количество использованного бензина. Инцидент произошел в подвальном помещении на улице Расула Гамзатова, где располагалась площадка под названием "Дом ужаса". Особенностью квеста было использование наручников, цепей и клеток для создания атмосферы страха.
Погибшие девушки пришли на мероприятие в сопровождении своих супругов.
Фото: From Wikimedia Commons/ Hudson Bloom (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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