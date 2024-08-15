Промышленники Болгарии обратились к властям с требованием запрета на импорт украинских яиц

Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии обратилась к властям страны с требованием ввести запрет на импорт украинских яиц на срок не менее 120 дней. Это связано с тем, что украинские яйца на болгарском рынке на 30% дешевле, что приводит к миллионным убыткам для болгарских производителей.

По мнению председателя отраслевой организации Даниела Божанкова, появление украинских яиц на болгарском рынке создает серьезные проблемы для местных птицеводов. С начала 2024 года по май в Болгарию импортировано 2388 тонн украинских яиц, что уже превышает назначенную квоту на 400%.

Болгарские птицеводы угрожают протестами в случае, если их требование не будет рассмотрено. Они считают, что импорт украинских яиц разрушает местный рынок и приводит к значительным финансовым потерям.

ЕС ранее приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Однако это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В июле ЕС восстановил до конца года отмененные ранее ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца. Эта мера будет действовать до 31 декабря.

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