Электропикапы против стен: Ford F-150 Lightning провалился там, где Cybertruck выжил

Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) представил промежуточные результаты краш-тестов для электромобилей 2025 модельного года. Среди испытуемых оказались Ford F-150 Lightning и Tesla Cybertruck, и их результаты вызвали неоднозначную реакцию. Несмотря на высокие ожидания, ни одна из новых моделей пока не приблизилась к званию Top Safety Pick.

Слабые места Ford F-150 Lightning

Электрический пикап Ford показал свои слабости в новом тесте с умеренным перекрытием. Эта процедура имитирует фронтальные столкновения, когда удар приходится не на всю переднюю часть автомобиля, а примерно на 40 % его площади.

"В F-150 Lightning замеры на заднем манекене показали высокий риск травм груди, головы и шеи", — говорится в отчёте IIHS.

Особенно тревожным стало смещение поясного ремня: вместо того чтобы удерживать манекен на уровне таза, он поднялся выше, на живот, что повышает риск внутренних повреждений. Для пассажиров спереди результаты оказались лучше, но общая оценка — лишь "ниже среднего".

Фронтальные и боковые испытания для версии Lightning ещё не завершены. Бензиновый F-150, напомним, получил высокие баллы в аналогичных тестах 2021 года.

Сильные и слабые стороны Tesla Cybertruck

Cybertruck, напротив, справился с тестом на умеренное перекрытие и получил оценку "хорошо". Однако она распространяется только на автомобили, выпущенные с апреля 2025 года.

"Tesla указала, что внесла изменения, влияющие на поведение машины при таком столкновении, поэтому оценка не может распространяться на более ранние версии", — пояснил директор по связям с прессой IIHS Джозеф Янг.

Что именно изменили инженеры Tesla, в институте не уточнили. Представители компании подтвердили лишь, что изменения были связаны с повышением безопасности.

Но даже этот успех не позволит Cybertruck претендовать на награду Top Safety Pick. Главная причина — фары.

IIHS выявил у Cybertruck серьёзные проблемы с ближним светом: чрезмерная засветка встречного потока привела к снижению рейтинга фар с "посредственного" до "плохого".

Кто ещё участвовал в тестах

В список вошли семь электромобилей: BMW i4, Chevrolet Blazer EV, Ford F-150 Lightning, Nissan Ariya, Tesla Cybertruck, Tesla Model 3 и Volkswagen ID Buzz.

Модель Результаты тестов Итоговый статус Ford F-150 Lightning Слабое место — задние пассажиры "Ниже среднего" Tesla Cybertruck Хорошо в перекрытии, но "плохие" фары Без награды BMW i4 Проблемы с фарами Нет награды Chevrolet Blazer EV Завершены тесты, без награды Nissan Ariya Завершены тесты, без награды Tesla Model 3 В процессе испытаний Volkswagen ID Buzz В процессе испытаний

Советы шаг за шагом: как покупателю учесть результаты

При выборе EV проверяйте не только запас хода, но и рейтинги безопасности IIHS. Обратите внимание на качество ремней и подушек безопасности в заднем ряду. Уточняйте, с какого года или месяца выпуска модель получила улучшения. Не недооценивайте роль фар: плохое освещение — фактор риска в ночных поездках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать ранний Cybertruck без уточнения изменений.

Последствие: более низкая защита при авариях.

Альтернатива: выбирать автомобили, выпущенные после апреля 2025 года.

Ошибка: игнорировать задние места в тестах.

Последствие: риск травм пассажиров при аварии.

Альтернатива: проверять результаты краш-тестов именно для задних пассажиров.

Ошибка: считать, что все EV безопаснее по умолчанию.

Последствие: ложное чувство уверенности.

Альтернатива: ориентироваться на реальные рейтинги IIHS и Euro NCAP.

А что если…

А что если производители проигнорируют критику IIHS? Тогда рынок получит электромобили, где задние пассажиры остаются менее защищёнными, а светотехника не отвечает требованиям. Это может стать проблемой не только для покупателей, но и для самих брендов, теряющих доверие.

Плюсы и минусы для покупателей

Плюсы Минусы Информация о слабых местах доступна заранее Ни один EV не получил высших наград Производители быстро внедряют улучшения Проблемы с ремнями и фарами сохраняются IIHS обновляет тесты с учётом реальных аварий Сложно сравнивать разные модели напрямую

FAQ

Почему F-150 Lightning получил слабую оценку?

Из-за высокого риска травм у задних пассажиров и некорректной работы ремня безопасности.

Какие Cybertruck считаются более безопасными?

Только те, что выпущены после апреля 2025 года, когда Tesla внесла изменения.

Почему фары так важны для рейтинга?

Безопасность зависит не только от прочности кузова, но и от видимости ночью. Слабый или ослепляющий свет — фактор аварийности.

Мифы и правда

Миф: электромобили безопаснее любых ДВС.

Правда: результаты краш-тестов показывают серьёзные недочёты.

Миф: награды IIHS зависят от бренда.

Правда: оценка основана только на результатах испытаний.

Миф: все модели одной линейки имеют одинаковую защиту.

Правда: даже месяц выпуска может влиять на итоговую оценку.

3 интересных факта

• Для получения Top Safety Pick+ нужна не только высокая прочность кузова, но и хорошие фары.

• IIHS впервые тестирует Volkswagen ID Buzz, электрический микроавтобус.

• Ford F-150 традиционно лидер по продажам, и его электрическая версия находится под особым вниманием экспертов.

