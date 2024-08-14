Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту
  1. Главная
  2. Наука

Российские школьники победили на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, завоевав золотые медали

Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Российские школьники стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту, завоевав золотые медали.

Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина получили высшую награду на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), как сообщает пресс-служба правительства. Золотые медали ребята получили за результаты в научном этапе соревнования, а серебро — за достижения в практическом. В итоге россияне заняли первое место по общему количеству очков, набранных на обоих этапах.

Дипломы отличия были вручены ученикам и выпускникам московской школы "Летово". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил ребят с их выдающимся успехом. Международная олимпиада прошла с 9 по 14 августа в Болгарии, собрав участников из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду и США. В первом раунде конкурсантам предстояло решить три задачи, которые отражали реальные научные исследования в сфере ИИ, а во втором — команды разрабатывали и проводили эксперименты с программами ИИ, такими как ChatGPT и Dalle-2.

Фото: freepik

Мир

Белый дом осудил подрыв газопровода

Белый дом осудил подрыв газопровода "Северный поток-2"

Власти Америки выразили осуждение в связи с подрывом на газопроводе "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер.

Читать полностью
Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Вэнс: Харрис не способна противостоять Путину и Си Цзиньпину

Республиканец Джеймс Вэнс, кандидат в вице-президенты Америки, усомнился в способности Камалы Харрис вести диалог с Владимиром Путиным. В выступлении в Мичигане Вэнс отметил, что Харрис не способна отвечать даже на вопросы американских СМИ.

Читать полностью

Общество

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Сергей Жуков показал романтические кадры с женой в Карелии

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков похвастался романтическим досугом с супругой Региной Бурд.

Читать полностью
Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

Платформа Miro прекращает работу в России с сентября из-за санкций

IT-платформа Miro, разработанная в Перми, планирует прекратить свою деятельность в России с сентября из-за введенных санкций Европейским Союзом и США. Этот сервис, популярный среди геймдизайнеров, уведомил пользователей о закрытии с 12 сентября.

Читать полностью

Новости