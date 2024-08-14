Российские школьники победили на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, завоевав золотые медали

Российские школьники стали победителями олимпиады по искусственному интеллекту, завоевав золотые медали.

Никита Курлаев, Андрей Грицаев, Андрей Громыко и Анастасия Гайнуллина получили высшую награду на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), как сообщает пресс-служба правительства. Золотые медали ребята получили за результаты в научном этапе соревнования, а серебро — за достижения в практическом. В итоге россияне заняли первое место по общему количеству очков, набранных на обоих этапах.

Дипломы отличия были вручены ученикам и выпускникам московской школы "Летово". Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поздравил ребят с их выдающимся успехом. Международная олимпиада прошла с 9 по 14 августа в Болгарии, собрав участников из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду и США. В первом раунде конкурсантам предстояло решить три задачи, которые отражали реальные научные исследования в сфере ИИ, а во втором — команды разрабатывали и проводили эксперименты с программами ИИ, такими как ChatGPT и Dalle-2.

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