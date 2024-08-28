Искусственный разум vs. журналистское перо: сможет ли ИИ заменить редактора?

Глава ТАСС Андрей Кондрашов поделился своим мнением о возможностях искусственного интеллекта в сфере журналистики.
В интервью "Российской газете" генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов высказал мнение, что на данном этапе развития технологии искусственный интеллект (ИИ) не готов взять на себя функции журналиста, в частности, редактирование текстов с изменением стиля.
Кондрашов рассказал, что многие журналисты ТАСС с опаской восприняли эксперимент, в рамках которого агентство попыталось обучить одну из передовых отечественных систем ИИ редактировать тексты, адаптируя их под разные стилистические требования. Целью было достижение вариативности подачи информации: академичный стиль для ленты новостей, адаптированный для сайта, ориентированный на молодежь для социальных сетей и понятный иностранной аудитории для англоязычной версии в сети X (бывший Twitter).
Три месяца испытаний показали, что ИИ пока не готов заменить человека.
Несмотря на все усилия, трехмесячный период тестирования продемонстрировал, что нейросети пока не способны справиться с задачей редактирования текстов на уровне профессионального журналиста. Андрей Кондрашов констатировал, что ИИ пока не готов к выполнению подобной работы.
Фото: flickr. com/Mikhail (Vokabre) Shcherbakov (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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