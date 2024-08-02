NASA внедрило на МКС новую ИИ-модель для поддержки астронавтов

На Международную космическую станцию (МКС) доставлена большая языковая модель искусственного интеллекта (ИИ), разработанная американской компанией Booz Allen Hamilton.
Эта модель развернута на суперкомпьютере Hewlett Packard Enterprise (HPE) Spaceborne Computer-2, предназначенном для проведения экспериментов на орбите. Цель использования ИИ на МКС заключается в поддержке астронавтов при решении различных задач и устранении неполадок.
Разработка позволяет экипажу получать оперативные и актуальные инструкции по обслуживанию станции без использования дополнительных устройств. Это способствует более быстрому и эффективному получению необходимой информации, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов на орбите, сообщает SpaceNews.
Космический суперкомпьютер Spaceborne Computer-2 был запущен в феврале 2021 года и представляет собой платформу для проведения передовых экспериментов, включая ИИ и машинное обучение, прямо на борту МКС. Такая система позволяет обрабатывать данные непосредственно в космосе и отправлять на Землю только детально проанализированные результаты, что значительно сокращает время передачи информации и повышает её качество.
Фото: NASA/Paolo Nespoli
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