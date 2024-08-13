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Четыре региона РФ присоединились к новой программе Минздрава с ИИ
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Еще четыре региона присоединились к новой программе Минздрава с искусственным интеллектом

Четыре региона РФ присоединились к новой программе Минздрава с ИИ

Четыре новых региона России присоединились к медицинской платформе Москвы с использованием технологий искусственного интеллекта. Теперь врачам из шести регионов доступна возможность интерпретировать компьютерные томограммы, рентгенограммы и другие виды исследований. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

В начале 2024 года было принято решение о том, чтобы делиться технологиями компьютерного зрения, и врачам из регионов России был открыт доступ к московской платформе с сервисами искусственного интеллекта. Это позволяет быстро интерпретировать компьютерные томограммы, рентгенограммы, флюорограммы и маммограммы.

Медицинские учреждения Воронежской и Московской областей уже несколько месяцев используют интеллектуальные алгоритмы. Теперь к ним присоединились Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Таким образом, уже шесть регионов страны успешно завершили подключение к столичной платформе.

По словам Раковой, портал с искусственным интеллектом проанализировал более 160 тысяч исследований из этих регионов. На платформе "МосМедИИ" в настоящее время доступны 17 сервисов искусственного интеллекта, которые помогают врачам выявлять признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний.

Фото: From Wikimedia Commons/ alan9187 (public domain)

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