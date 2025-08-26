Как изучение парусоспинного динозавра помогает понять эволюцию современных животных

Недавно ученые сделали захватывающее открытие: был идентифицирован новый вид динозавра, который жил на территории современной Англии около 125 миллионов лет назад. Этот динозавр, названный Istiorachis macarthurae, был найден в формации Уэссекс на острове Уайт.

Уникальные особенности

Istiorachis macarthurae принадлежал к группе травоядных динозавров, известных как игуанодонтии. Эти динозавры были весьма успешными и широко распространенными. Палеонтолог Джереми Локвуд из Университета Портсмута и Музея естественной истории в Лондоне отметил, что Iguanodontia была весьма успешной кладой птицетазовых динозавров.

К концу мелового периода они доминировали в фауне динозавров Лавразии. Одной из самых интересных черт нового вида являются длинные шипы вдоль спины и хвоста, которые, вероятно, поддерживали структуру, напоминающую парус.

Иногда кажется, что эволюция отдает предпочтение экстравагантному, а не практичному.

Возможные функции паруса

Научные дебаты о предназначении этих шипов продолжаются. Исследователи выдвигают различные теории: от терморегуляции до накопления жира. Однако наиболее вероятным объяснением является визуальная сигнализация, возможно, для привлечения партнеров. Локвуд и его команда предполагают, что:

Современные рептилии, такие как ящерицы, также демонстрируют подобные структуры, которые служат для привлечения внимания самок или отпугивания соперников.

Метод исследования

Чтобы выяснить функции паруса, палеонтологи провели детальное исследование окаменелых костей и создали базу данных схожих позвонков динозавров. Это позволило им отслеживать эволюционную историю высоты позвонков на генеалогическом древе игуанодонтовых динозавров.

"Эти методы позволяют нам выйти за рамки простого описания окаменелости и фактически проверить гипотезы о ее функции", — отметил Локвуд.

Исследования показали, что шипы Istiorachis macarthurae были не просто высокими, а значительно преувеличенными, что может быть связано с половым отбором.

Это открытие подчеркивает более широкую эволюционную тенденцию. Удлинение остистого отростка у игуанодонтов началось в позднем юрском периоде и стало распространенной чертой в раннем меловом периоде. Однако истинная гиперэлонгация, когда отростки вытягиваются более чем в четыре раза по сравнению с высотой тела позвонка, встречается редко.

Istiorachis macarthurae — это давний пример того же эволюционного давления, которое мы наблюдаем при формировании структур демонстрационного аппарата у современных животных.