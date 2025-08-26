Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
динозавр
динозавр
© https://commons.wikimedia.org by Nkansahrexford is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:16

Как изучение парусоспинного динозавра помогает понять эволюцию современных животных

Ученые описали новый вид динозавра Istiorachis macarthurae с парусом на спине

Недавно ученые сделали захватывающее открытие: был идентифицирован новый вид динозавра, который жил на территории современной Англии около 125 миллионов лет назад. Этот динозавр, названный Istiorachis macarthurae, был найден в формации Уэссекс на острове Уайт.

Уникальные особенности

Istiorachis macarthurae принадлежал к группе травоядных динозавров, известных как игуанодонтии. Эти динозавры были весьма успешными и широко распространенными. Палеонтолог Джереми Локвуд из Университета Портсмута и Музея естественной истории в Лондоне отметил, что Iguanodontia была весьма успешной кладой птицетазовых динозавров.

К концу мелового периода они доминировали в фауне динозавров Лавразии. Одной из самых интересных черт нового вида являются длинные шипы вдоль спины и хвоста, которые, вероятно, поддерживали структуру, напоминающую парус.

Иногда кажется, что эволюция отдает предпочтение экстравагантному, а не практичному.

Возможные функции паруса

Научные дебаты о предназначении этих шипов продолжаются. Исследователи выдвигают различные теории: от терморегуляции до накопления жира. Однако наиболее вероятным объяснением является визуальная сигнализация, возможно, для привлечения партнеров. Локвуд и его команда предполагают, что:

Современные рептилии, такие как ящерицы, также демонстрируют подобные структуры, которые служат для привлечения внимания самок или отпугивания соперников.

Метод исследования

Чтобы выяснить функции паруса, палеонтологи провели детальное исследование окаменелых костей и создали базу данных схожих позвонков динозавров. Это позволило им отслеживать эволюционную историю высоты позвонков на генеалогическом древе игуанодонтовых динозавров.

"Эти методы позволяют нам выйти за рамки простого описания окаменелости и фактически проверить гипотезы о ее функции", — отметил Локвуд.

Исследования показали, что шипы Istiorachis macarthurae были не просто высокими, а значительно преувеличенными, что может быть связано с половым отбором.

Это открытие подчеркивает более широкую эволюционную тенденцию. Удлинение остистого отростка у игуанодонтов началось в позднем юрском периоде и стало распространенной чертой в раннем меловом периоде. Однако истинная гиперэлонгация, когда отростки вытягиваются более чем в четыре раза по сравнению с высотой тела позвонка, встречается редко.

Istiorachis macarthurae — это давний пример того же эволюционного давления, которое мы наблюдаем при формировании структур демонстрационного аппарата у современных животных.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование РАН: как мозг фильтрует информацию для запоминания сегодня в 18:52

Как использовать силу памяти для успешного обучения: секреты, о которых никто не говорит

Учёные выяснили, почему мозг лучше запоминает важные уроки, а не повседневные мелочи. Исследование раскрывает механизмы обучения через причинно-следственные связи.

Читать полностью » Астрономы обнаружили неизвестный объект на геосинхронной орбите Земли сегодня в 18:43

Охота за призраками: в тени Земли нашли объект, которого не должно быть

Учёные ищут следы внеземных технологий в тени Земли. Новый метод позволяет отфильтровать помехи от спутников и обнаружить аномальные объекты. Одна загадка уже найдена.

Читать полностью » Геологи обнаружили подводные холмы в Северном море, изменяющие представления о стратиграфии сегодня в 17:39

Парадокс подводной геологии: почему старые слои оказываются на поверхности

Учёные обнаружили на дне Северного моря сотни гигантских песчаных холмов, которые переворачивают представления о геологии. Как они образовались и что это меняет?

Читать полностью » Как физическая активность влияет на сон: рекомендации на основе научных данных сегодня в 17:33

Бессонница отступает: как древние практики побеждают современную терапию

Устали от бессонницы? Узнайте, как йога и тай-чи могут значительно улучшить качество вашего сна и помочь избавиться от тревожности.

Читать полностью » Ученые выявили влияние смога на здоровье жителей крупных городов сегодня в 16:36

Мы ошибались: что, если главный защитник от глобального потепления всегда был у нас под носом

Как борьба за чистый воздух может усугубить глобальное потепление? Узнайте, какие неожиданные последствия имеют аэрозоли и что с этим делать.

Читать полностью » Врачи объяснили, почему сонливость может свидетельствовать о скрытых заболеваниях сегодня в 16:30

Дневная усталость как сигнал: что стоит за проблемой, затрагивающей миллионы

Каждый третий американец страдает от дневной сонливости. Исследование выявило ключевые метаболиты, связанные с этим состоянием, и их влияние на здоровье.

Читать полностью » Что скрывает Эверест: как геология формирует высоту и что нас ждёт в будущем сегодня в 15:44

Гора Эверест не стоит на месте: за 89 тысяч лет высота увеличилась на 50 метров

Удивительное открытие: высота Эвереста продолжает расти! Узнайте, как геологические процессы влияют на величие самой высокой горы планеты.

Читать полностью » От бронзы до средневековья: ключевые открытия археологов в окрестностях Кисловодска сегодня в 15:40

Эта находка перевернёт учебники истории: 5 невероятных артефактов из курганов Ставрополья

Археологи ООО НИИ «СевКавАрхеология» обнаружили в окрестностях Кисловодска уникальные артефакты трёх эпох — от бронзового века до позднего средневековья. Раскопки курганной группы Рыбные пруды раскрыли секреты погребальных обрядов и культурного наследия народов Северного Кавказа.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики из Уфы объяснили, почему пивной алкоголизм развивается незаметно
Еда

El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения
Наука и технологии

Череп из пещеры Петралона датирован 400 000 лет — учёные рассматривают хронологию заселения Европы
Садоводство

ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество
Дом

Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец
Питомцы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке
Наука и технологии

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям
ПФО

В гордуме предложили выдавать продуктовые наборы будущим контрактникам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru