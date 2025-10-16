Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Нейроны и интеллект
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:07

Игры, которые обманули старость: канадские учёные доказали, что мозг можно «перепрошить»

Онлайн-тренировки мозга улучшают память и внимание у пожилых людей — Этьен де Виллерс-Сидани

Канадские учёные из Университета Макгилла доказали: регулярные онлайн-тренировки мозга действительно способны омолаживать нервную систему и укреплять когнитивные функции у пожилых людей. Исследование, опубликованное в JMIR Serious Games, стало одним из первых, где удалось показать реальные биохимические изменения в мозге после десятинедельных занятий с цифровым тренажёром BrainHQ.

Прорыв в когнитивной науке

В ходе эксперимента группа добровольцев старше 65 лет ежедневно выполняла задания на планшете — упражнения на скорость реакции, внимание и принятие решений. Эти игры постепенно усложнялись, стимулируя активность мозга. После 10 недель у участников значительно улучшилась работа холинергической системы - важнейшей сети, отвечающей за обучение, память и концентрацию.

"Тренировка восстановила здоровье холинергической системы до уровня, типичного для человека на 10 лет моложе. Это первый случай, когда какое-либо вмешательство — лекарственное или нет — показало такой результат у людей", — заявил доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Макгилла Этьен де Виллерс-Сидани, старший автор исследования.

Сравнение: традиционные и цифровые тренировки

Параметр Классические методы (чтение, кроссворды) Приложение BrainHQ
Воздействие на мозг Поддерживает активность, но без глубоких изменений Стимулирует нейропластичность и формирование новых связей
Сложность Однообразная Постепенно растёт
Эффект Кратковременный Долговременное улучшение памяти и внимания
Клинические доказательства Ограничены Подтверждены нейровизуализацией
Продолжительность Произвольная 10 недель по 30 минут в день

Как работает тренировка

Холинергическая система мозга отвечает за передачу сигналов между нейронами, влияя на внимание и обучение. С возрастом её активность снижается, что ведёт к ухудшению памяти и замедлению реакции. Упражнения BrainHQ активизируют эту сеть, заставляя нейроны работать с большей скоростью и слаженностью.

"Многие люди полагают, что кроссвордов достаточно, чтобы поддерживать остроту ума. Но не все виды деятельности действительно способствуют нейропластичности", — подчеркнул де Виллерс-Сидани.

Советы шаг за шагом: как тренировать мозг

  1. Выберите подходящую платформу. Приложения вроде BrainHQ или аналогичных когнитивных тренажёров доступны онлайн.

  2. Регулярность важнее длительности. Ежедневные 20-30 минут приносят больше пользы, чем редкие длительные занятия.

  3. Начинайте с простого. Постепенное усложнение задач помогает мозгу адаптироваться и формировать новые связи.

  4. Следите за прогрессом. Оценка реакции, скорости мышления и памяти помогает поддерживать мотивацию.

  5. Совмещайте с физической активностью. Умеренные тренировки улучшают кровоснабжение мозга и усиливают эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиваться пасьянсом или чтением;
    Последствие: эффект на когнитивные функции минимальный;
    Альтернатива: использовать специализированные программы, тренирующие внимание и скорость реакции.

  • Ошибка: выполнять упражнения нерегулярно;
    Последствие: результат быстро исчезает;
    Альтернатива: заниматься не менее трёх раз в неделю, желательно ежедневно.

  • Ошибка: прекращать тренировки после курса;
    Последствие: потеря накопленного эффекта;
    Альтернатива: продолжать занятия для поддержания когнитивной формы.

А что если…

Что если использовать такие программы при деменции? Учёные уже планируют следующее исследование, чтобы проверить эффективность BrainHQ у пациентов с ранними стадиями болезни Альцгеймера.

А если заниматься только физически, без игр для мозга? Спорт полезен, но он не стимулирует нейронные сети, отвечающие за память и внимание, так глубоко, как когнитивные тренировки.

Что если использовать бесплатные аналоги? Они могут помочь, но важно, чтобы упражнения были научно проверены и основаны на принципах нейропластичности.

Плюсы и минусы цифровых тренировок

Плюсы Минусы
Клинически доказанная эффективность Требуют регулярности и дисциплины
Улучшают память, внимание и скорость реакции Не заменяют социальное общение
Безопасная альтернатива лекарствам Могут вызывать усталость при переизбытке
Подходят пожилым людям Нужны устройства и интернет

FAQ

Что такое холинергическая система?
Это сеть нейронов, использующих ацетилхолин для передачи сигналов. Она управляет вниманием, памятью и процессами обучения.

Можно ли использовать BrainHQ без медицинского контроля?
Да, приложение разработано для самостоятельных тренировок, но пожилым людям стоит консультироваться с врачом перед началом.

Как быстро проявляется эффект?
Первые улучшения замечаются через 4-6 недель регулярных занятий.

Сколько длится результат после окончания курса?
Исследования показали, что эффект сохраняется не менее трёх месяцев.

Можно ли сочетать с лекарствами от деменции?
Да, когнитивные тренировки дополняют медикаментозное лечение.

Мифы и правда

  • Миф: мозг пожилого человека не способен к обучению.
    Правда: нейропластичность сохраняется до глубокой старости, особенно при регулярных тренировках.

  • Миф: кроссворды и чтение достаточно.
    Правда: они полезны, но не развивают скорость обработки информации.

  • Миф: цифровые тренировки — это просто игры.
    Правда: это научно разработанные программы с измеримым эффектом.

  • Миф: результат пропадает сразу после окончания курса.
    Правда: эффект сохраняется минимум три месяца, особенно при поддерживающих занятиях.

Исторический контекст

Интерес к когнитивным тренировкам возник в 1990-х, когда учёные впервые заговорили о нейропластичности — способности мозга перестраиваться под влиянием опыта. С появлением цифровых технологий исследователи смогли разрабатывать приложения, имитирующие работу нейронных сетей. Проект BrainHQ — результат десятилетий изучения связи между обучением и химическими процессами в мозге.

Три интересных факта

  1. Эффект от регулярных тренировок мозга сопоставим с влиянием умеренной физической активности на сердце.

  2. Холинергическая система особенно активна при решении задач на внимание и скорость — именно их отрабатывает BrainHQ.

  3. Улучшения когнитивных функций сохраняются даже спустя три месяца после завершения курса.

