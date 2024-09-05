Ученые выяснили, что чем более обучаема собака, тем больше она любит играть

Как оказалось, 78% собак приносят игрушку, которую кинул человек (эта способность называется апортировкой). Чаще всего такое поведение наблюдается у пастушьих собак и животных, выведенных в качестве компаньона для охоты.
Навык апортировки входит в общий курс дрессировки, его проверяют на соревнованиях и во время сдачи различных нормативов. Почему животные могут приносить предметы, ученые пока не выяснили. Некоторые исследователи считают, что апортировка может уходить корнями в естественное охотничье поведени животного, но как она превратилась в ходе одомашнивания в игровой процесс, пока не ясно. Об этом написал портал InScience со ссылкой на журнал PLOS ONE.
Ученые провели данное исследование с 2015 по 2023 год путем онлайн-опрашивания владельцев кошек и собак. Из почти 74 тысяч опрошенных владельцев собак 78% заявили, что их собаки иногда, часто или всегда приносят игровые предметы после того, как человек их кинул (или же не кинул, например, если это тапочки). При этом собаки, которые чаще это делали, были более обучаемыми.
Больше всего за игрушками любят бегать лабрадоры, золотистые ретриверы, бордер-колли и английские кокер-спаниели.
Собаки-девочки игрушку приносят реже. Также не любят играть больные и пожилые животные.
Фото: commons. wikimedia.org/ Sivahari (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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