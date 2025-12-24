Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Развивающие игрушки 2025 года
Развивающие игрушки 2025 года
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:59

Ребенок мечтал о другом: почему взрослые выбирают не те подарки

Секрет удачного подарка ребенку прост — эксперт по этикету Грохотова

Подарок ребенку должен соответствовать его интересам и возрасту, а не представлениям взрослых о том, что "правильно" или "полезно", отметила эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. О главных принципах выбора детских подарков специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Привычные универсальные подарки сегодня могут обернуться разочарованием, полагает эксперт. По ее словам, сладости все чаще становятся неудачным вариантом, поэтому такой выбор лучше заранее согласовывать с родителями.

"То, что нравилось детям постсоветского периода, когда радовались конфеткам и мандаринкам, сейчас такое время прошло, дети, конечно, все любят сладкое, но, с другой стороны, очень много сейчас аллергий, ограничений по питанию, ты можешь подарить чужому ребенку конфеты, которые родители не разрешат ему съесть", — предупредила специалист.

Она также подчеркнула, что взрослые часто выбирают подарки, ориентируясь на собственное детство, а не на реальные интересы ребенка. По мнению специалиста, важно учитывать возраст, любимых персонажей и увлечения детей, а не цену презента.

"Не то, что нравилось или нравится вашим детям. Надо понимать, что ребенок знакомых, друзей, даже ближайших родственников это другой ребенок. Важно, что будет приятно получить ребенку. Можно дать более нейтральные подарки, например, пазлы, головоломки, настольные игры. Но тоже нужно понимать, что очень часто дарят игры и понимаешь, что дома лежит пятая монополия, в которую не успеваешь во все вариации играть. Поэтому лучше уточнить, что нравится конкретному ребенку, какие герои ему нравятся, что необходимо", — подчеркнула Грохотова.

Эксперт добавила, что в случае сомнений оптимальным вариантом может стать подарочная карта, которая позволит ребенку самостоятельно выбрать именно то, что ему действительно хочется.

"Ребенок, конечно, не до конца понимает что такое подарочная карта, но он придет и выберет себе сам о чем мечтает. Набор лего, которого ему не хватает, например, куклу из коллекции, которой еще нет. Ребенок с радостью пополнит свои игрушки", — посоветовала специалист.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Леонова рассказала, в каком случае расстояние может вытеснить любовь вчера в 16:49
Когда любимая далеко: что происходит с отношениями при долгой разлуке

Психолог Алена Леонова рассказала NewsInfo как время и расстояние влияют на любовь и почему дистанция часто осложняет отношения.

Читать полностью » ЦБ предложил ответственность за нелегальные криптопосредники с 2027 — Банк России вчера в 15:08
Крипторынок в России закручивает гайки: за работу "в обход правил" обещают жёсткие последствия

Банк России вводит строгие меры против нелегальных криптопосредников. Что грозит рынку криптовалют и как изменятся правила для инвесторов к 2027 году?

Читать полностью » Ивановский областной суд оставил в силе запрет на деятельность экстремистского объединения — пресс-служба вчера в 14:57
Прецедент в Иванове: судебное решение разрушает сеть экстремистских организаций по всему миру

Ивановский областной суд окончательно запретил деятельность экстремистского объединения, включив его участников в список запрещенных организаций.

Читать полностью » Перенос столицы сам по себе не даст экономического эффекта — замглавы АП Орешкин вчера в 14:31
Столицу можно перенести, экономику — сложнее: главный просчёт громкого предложения

Перенос столицы в Сибирь не решит проблем региона. Максим Орешкин объяснил, что действительно может запустить экономический рост.

Читать полностью » Цитрусовая подмена: почему на полках стало больше гнили вместо абхазских мандаринов вчера в 14:27

Не все мандарины из Абхазии таковы, как утверждают продавцы. Какую хитрость скрывают производители под знаком качества?

Читать полностью » Эколог Фролов связал риск клещей на ёлке с южными регионами — Фролов эколог вчера в 14:17
Клещи на ёлке — редкость, но сценарий реальный: когда дерево становится переносчиком угрозы

Клещи на новогодней ёлке — редкость, но риск есть при определённых условиях. Эколог объяснил, когда это возможно и что делать в первые дни.

Читать полностью » Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему вчера в 14:12

Старение населения становится вызовом для России. Как справиться с дефицитом рабочей силы и потенциальными проблемами?

Читать полностью » Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский вчера в 13:20
Пенсионный возраст снова в зоне риска: кадровая яма в 7 лет подталкивает систему к жёстким решениям

Кадровый дефицит угрожает российскому рынку труда: 1,7 млн вакансий и уход 12,2 млн пожилых работников вызывают вопросы о будущем пенсионной системы.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Ипотека в России в ноябре выросла на 1,4% — Банк России
Россия
1990-е годы стали самым желанным десятилетием для Нового года — аналитики
Красота и здоровье
Пациенты оценили медицину регионов России в 2025 году — аналитики
Технологии
Искусственный интеллект стал фактором массовых увольнений — The Indian Express
Туризм
Шведский стол в курортных отелях изменят без отказа от формата – ТурПром
Туризм
Туристы в Таиланде превышают бюджет из-за мелких ежедневных расходов – Tурпром
Туризм
Японская сеть Toyoko Inn ввела ночёвки для мягких игрушек гостей – Travelask.ru
Туризм
Посетители выставки на острове Киш приняли людей в костюмах за роботов – Travelask.ru
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet