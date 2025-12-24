Ребенок мечтал о другом: почему взрослые выбирают не те подарки

Подарок ребенку должен соответствовать его интересам и возрасту, а не представлениям взрослых о том, что "правильно" или "полезно", отметила эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова. О главных принципах выбора детских подарков специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Привычные универсальные подарки сегодня могут обернуться разочарованием, полагает эксперт. По ее словам, сладости все чаще становятся неудачным вариантом, поэтому такой выбор лучше заранее согласовывать с родителями.

"То, что нравилось детям постсоветского периода, когда радовались конфеткам и мандаринкам, сейчас такое время прошло, дети, конечно, все любят сладкое, но, с другой стороны, очень много сейчас аллергий, ограничений по питанию, ты можешь подарить чужому ребенку конфеты, которые родители не разрешат ему съесть", — предупредила специалист.

Она также подчеркнула, что взрослые часто выбирают подарки, ориентируясь на собственное детство, а не на реальные интересы ребенка. По мнению специалиста, важно учитывать возраст, любимых персонажей и увлечения детей, а не цену презента.

"Не то, что нравилось или нравится вашим детям. Надо понимать, что ребенок знакомых, друзей, даже ближайших родственников это другой ребенок. Важно, что будет приятно получить ребенку. Можно дать более нейтральные подарки, например, пазлы, головоломки, настольные игры. Но тоже нужно понимать, что очень часто дарят игры и понимаешь, что дома лежит пятая монополия, в которую не успеваешь во все вариации играть. Поэтому лучше уточнить, что нравится конкретному ребенку, какие герои ему нравятся, что необходимо", — подчеркнула Грохотова.

Эксперт добавила, что в случае сомнений оптимальным вариантом может стать подарочная карта, которая позволит ребенку самостоятельно выбрать именно то, что ему действительно хочется.