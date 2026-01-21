Монстры, зубы и страшилки: правильно ли ограждать детей от таких игрушек

Никакие игрушки не могут навредить развитию ребенка сами по себе, так как являются частью нормального взросления, пояснила педагог-психолог Варвара Кокурина. О том, почему детям не нужны только красивые и "правильные" игрушки, специалист рассказала NewsInfo.

Кокурина считает, что разговоры о вредных или опасных игрушках чаще отражают тревоги взрослых, а не реальные потребности ребенка. По ее словам, дошкольники иначе воспринимают страх, а любые предметы могут стать инструментом для развития и проживания эмоций. Эксперт подчеркнула, что ключевую роль играет реакция родителей и их отношение к происходящему, а не внешний вид или тематика игрушки.

"Игрушка со страшными зубами? Что там такого? Если ребенок сам не устраивает из этого страшной истории, все будет нормально. Детям это важно, они переживают страх, злость. Это очень полезные эмоции, как любые другие. Дети должны испытывать разные эмоции", — отметила психолог.

Она добавила, что страх сам по себе не является чем-то негативным и помогает ребенку осваивать мир чувств. По ее мнению, важно позволять детям проживать разные эмоции, включая разочарование, если игрушка сломалась, и не стремиться немедленно сгладить любой дискомфорт.