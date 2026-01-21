Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спящий ребенок
Спящий ребенок
© freepik by gpointstudio is licensed under public domain
Главная / Игры
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:42

Монстры, зубы и страшилки: правильно ли ограждать детей от таких игрушек

Никакие игрушки не могут навредить развитию ребенка сами по себе, так как являются частью нормального взросления, пояснила педагог-психолог Варвара Кокурина. О том, почему детям не нужны только красивые и "правильные" игрушки, специалист рассказала NewsInfo.

Кокурина считает, что разговоры о вредных или опасных игрушках чаще отражают тревоги взрослых, а не реальные потребности ребенка. По ее словам, дошкольники иначе воспринимают страх, а любые предметы могут стать инструментом для развития и проживания эмоций. Эксперт подчеркнула, что ключевую роль играет реакция родителей и их отношение к происходящему, а не внешний вид или тематика игрушки.

"Игрушка со страшными зубами? Что там такого? Если ребенок сам не устраивает из этого страшной истории, все будет нормально. Детям это важно, они переживают страх, злость. Это очень полезные эмоции, как любые другие. Дети должны испытывать разные эмоции", — отметила психолог.

Она добавила, что страх сам по себе не является чем-то негативным и помогает ребенку осваивать мир чувств. По ее мнению, важно позволять детям проживать разные эмоции, включая разочарование, если игрушка сломалась, и не стремиться немедленно сгладить любой дискомфорт.

"Нет таких игрушек, которые детям нельзя давать. Все остальное зависит от реакции родителей, поведения родителей, что они с этим делают и как они к этому относятся сами", — отметила Кокурина.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Steam не подтвердил взлом базы данных и утечку персональной информации 15.05.2025 в 6:34
Steam заявил об отсутствии утечки данных своих пользователей

Игровой сервис Steam не выявил прорех в базе данных своих пользователей, и обнародовал эту информацию на официальном ресурсе платформы. Накануне портал XDA заявил об утечке пользовательских персональных данных. Как написало сетевое СМИ, злоумышленники предлагали за 5 тыс. долларов за базу содержащую аккаунты, не защищенные двухфакторной аутентификацией.

Читать полностью » The Gamer: в новой GTA нельзя навредить детям 14.05.2025 в 14:22
В GTA VI создали неуязвимых детей

Недавние находки пользователей в новом скриншоте Grand Theft Auto VI указывают на вероятное присутствие детского персонажа, что может отразиться на присвоении возрастного рейтинга проекту. Об этом сообщает The Gamer, ссылаясь на информацию, обнаруженную ресурсом TheGTAVerse.

Читать полностью » Rockstar Games перенесла релиз GTA VI на май 2026 года 02.05.2025 в 16:25
GTA VI выйдет позже: Rockstar Games отложила запуск игры

Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная своими популярными франшизами Grand Theft Auto (GTA) и Red Dead Redemption, перенесла дату выхода своей новой игры GTA VI на конец мая следующего года. Об этом сообщает сам разработчик.

Читать полностью » Dota 2 перестала работать в ряде российских регионов 30.04.2025 в 14:28
В России начались сбои в Dota 2

Игроки популярной многопользовательской игры Dota 2 по всей России столкнулись с рядом технических проблем. Особенно активно о неполадках сообщают пользователи из Амурской области и Республики Мордовия.

Читать полностью » Дочь Илона Маска прокомментировала навыки отца в компьютерных играх 31.03.2025 в 10:52
Дочь Илона Маска высмеяла навыки отца, сравнив его с "собачьим дерьмом"

Дочь Илона Маска, Вивиан Дженна Уилсон, публично усомнилась в игровых навыках своего отца, употребив уничижительное сравнение и отметив его некомпетентность в видеоиграх. По информации PC Gamer, это произошло в ходе трансляции на Twitch-канале стримера Хасана Пикера, где обсуждались слова Маска о его якобы высоком уровне игры в компьютерные развлечения.

Читать полностью » Electronic Arts закрыл легендарную мобильную игру The Simpsons: Tapped Out 27.01.2025 в 20:48
EA закрыл The Simpsons: Tapped Out после 13 лет существования игры

Разработчик компьютерных игр Electronic Arts сообщил, что популярная мобильная игра The Simpsons: Tapped Out официально закрыта. Эту информацию приводит портал GameRant.

Читать полностью » Как восстановить удаленные сообщения в WhatsApp: пошаговая инструкция 06.01.2025 в 0:12
WhatsApp 2025: как восстановить удаленные сообщения за считанные минуты

WhatsApp, одно из самых популярных приложений для обмена сообщениями, не имеет функции «корзины», что может вызвать сложности при восстановлении удаленных сообщений или файлов.

Читать полностью » Настройки HDR на Xbox Series X: как сделать картинку более чёткой 05.01.2025 в 11:58

Современные игровые консоли, такие как Xbox Series X, предлагают множество настроек для улучшения графики и игрового процесса.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Списывают на еду, а это вирус: один симптом сразу все расставляет по местам
Спорт и фитнес
Мышечные волокна при гипертрофии увеличиваются в размере и диаметре — тренер Лаура Миранда
Питомцы
Сиамский окрас проявляется у котят после рождения — ветеринар
Авто и мото
Toyota RAV4 HEV 2026 разгоняется до 100 км/ч за 8,0 с
Наука
Гигантский вирус разрушает ядро клетки для размножения — The Journal of Virology
Туризм
Весной в Малайзии легче планировать поездки и нацпарки — Lonely Planet
Авто и мото
Дальняя зимняя поездка без подготовки повысила риск переохлаждения — МЧС
Авто и мото
Пробег свыше 150 тыс км увеличил риск дорогого ремонта — Ермаков автоэксперт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet