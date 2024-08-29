Игрунки используют фи-звуки как имена для обращения к сородичам

Израильские приматологи сделали удивительное открытие: обезьяны-игрунки используют уникальные звуковые сигналы для обозначения конкретных сородичей во время общения. Это сближает их с такими высокоразвитыми животными, как дельфины и слоны, которые также обладают способностью использовать имена в своих диалогах.
Доцент Еврейского университета Иерусалима Давид Омер отметил, что игрунки живут небольшими моногамными семьями и заботятся о своем потомстве подобно людям. Это сходство наводит на мысль, что предки этих обезьян сталкивались с похожими социальными проблемами, что и древние люди до появления речи. Возможно, это и привело к развитию у них сходных методов коммуникации.
Ученые наблюдали за общением игрунок (Callithrix jacchus) из трех разных семей, в каждой из которых было от двух до пяти взрослых особей и детенышей. В ходе эксперимента обезьян разделяли на пары и помещали в клетки, где они могли слышать, но не видеть друг друга.
Исследователи обнаружили, что приматы начинали общение с невидимыми соседями с помощью высокочастотных звуковых сигналов, называемых фи-звуками. Структура этих звуков менялась в зависимости от того, с кем игрунка пыталась связаться. Причем для животных из одной семьи эти звуки имели схожую структуру.
В дальнейших экспериментах ученые воспроизводили записанные фи-звуки через динамик. В 75% случаев это привлекало внимание той особи, с которой игрунка пыталась общаться ранее. Это подтверждает, что фи-звуки действительно являются своеобразными именами, которые игрунки используют для обозначения конкретных индивидов.
Способностью использовать имена обладает лишь небольшое число животных, включая людей, слонов и дельфинов. Игрунки эволюционно ближе к нам по среде обитания и истории развития, что делает их особенно интересными для изучения того, как древние люди приобрели эту способность и постепенно научились членораздельной речи.
Открытие израильских ученых проливает свет на эволюцию коммуникации и показывает, что даже небольшие приматы, такие как игрунки, способны использовать сложные формы общения, сравнимые с человеческими.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Уилфредор , ( Creative Commons посвящается CC0 1.0 )
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