Игру решили не запрещать, а ограничить осознанно: что меняется с новым законом

Азартные игры в России теперь можно ограничить не запретами извне, а по собственной инициативе. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам добровольно отказаться от участия в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Об этом сообщает ТАСС.

Как будет работать механизм самозапрета

Согласно принятому закону, гражданин вправе подать заявление о самозапрете на участие в азартных играх единому регулятору азартных игр. После этого информация о человеке вносится в специальный перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

Подать заявление можно исключительно в электронном виде — через портал "Госуслуги". Иных способов оформления самозапрета законом не предусмотрено. Это решение направлено на унификацию процедуры и исключение злоупотреблений.

Ограничения и сроки отказа

Закон устанавливает жесткие условия действия самозапрета. Заявление не может быть отозвано досрочно, а срок отказа от участия в азартных играх должен составлять не менее 12 месяцев. Конкретный период гражданин указывает самостоятельно при подаче заявления.

В течение всего установленного срока лицо, включенное в перечень, не сможет легально участвовать в азартных играх, включая онлайн- и офлайн-форматы, находящиеся под регулированием государства.

Цель инициативы

Новый механизм рассматривается как мера профилактики игровой зависимости и финансовых рисков. Возможность добровольного самозапрета позволяет гражданам заранее защитить себя от участия в азартных играх и связанных с этим последствий, не прибегая к судебным или медицинским процедурам.

Закон вступает в силу после опубликования и станет обязательным для всех организаторов азартных игр, работающих в правовом поле России.