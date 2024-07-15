В первой половине текущего года российские игорные зоны продемонстрировали значительный рост популярности, приняв около миллиона посетителей. Согласно статистике, предоставленной членами АИРИС, за период с января по июнь игорные комплексы посетили 927 580 человек, что на 23% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
В предоставлении данных участвовали все ключевые игроки отрасли: "Красная Поляна" в Сочи, "Сибирская монета" на Алтае, Tigre de Cristal во Владивостоке и Sobranie в Калининграде.
Анализ посещаемости за последние четыре года показывает устойчивый рост интереса к игорным зонам. Так, "Красная Поляна" увеличила поток гостей на 27%, достигнув отметки в 452 323 человека в первом полугодии 2024 года. Tigre de Cristal продемонстрировал впечатляющий рост на 62%, приняв 181 784 посетителя. Наиболее впечатляющий прогресс показала "Сибирская монета", увеличив число гостей на 243% — до 135 047 человек.
Дмитрий Белянин, руководитель "Сибирской монеты", объяснил успех зоны активным развитием неигровых направлений. Создание медицинского центра, комплекса шале и бассейнов, а также организация разнообразных мероприятий и развлечений привлекли новую аудиторию. Важным фактором стала и растущая популярность Алтайского края как туристического направления.
Фото: From Wikimedia Commons/ Kym Koch Thompson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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