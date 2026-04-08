Ребенок уходит в игры с головой: лечение предлагают, но главный фактор упускают

Лечение игромании у детей невозможно без жесткого контроля со стороны родителей, а не врачей, считает практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс. О сомнительности инициативы он рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание РИА Новости сообщило, что с первого сентября родители могут получить для детей с игровой зависимостью направление к профильному врачу, а также консультативную диагностику и лечение.

Хорс считает, что ключевая роль в борьбе с игровой зависимостью у детей лежит не на врачах, а на родителях. По его мнению, именно семейная иерархия и авторитет взрослых определяют, перерастет ли увлечение в проблему.

Он отметил, что без прямого контроля со стороны родителей любые попытки терапии будут неэффективны, а сами дети зачастую отказываются от помощи специалистов.

"Иначе как силовая акция, я не вижу других способов. Единственная возможность воздержаться от любой формы зависимости, это воздержаться от нее. Что врачи ему смогут объяснить, чего ему не могут объяснить родители? Изолировать детей на какое-то время от игры", — отметил Хорс.

Психолог назвал идею лечить детей от игромании неоднозначной.