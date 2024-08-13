ФК "Тоттенхэм" расследует дело из-за употребления Биссумом веселящего газа

Руководство футбольного клуба "Тоттенхэм" начало расследование после того, как малийский полузащитник команды Ив Биссума выложил в интернет видеоролик, на котором он вдыхает веселящий газ.

Как пишет издание Independent, игрок употребил закись азота. Важно, что в Великобритании это вещество признано наркотиком. \

Сам же Биссума извинился за видео с вдыханием веселящего газа и назвал свое поведение безрассудным, пишет Би-би-си.

"Я понимаю, насколько это серьезно и какие риски для здоровья это несет, и я также очень серьезно отношусь к своей ответственности как футболиста и примера для подражания", — сказал футболист из Мали.

В Великобритании за хранение закиси азота в рекреационных целях могут наказать тюремным заключением до двух лет.

Фото: flickr. com/John Hoey from Framingham, MA, United States (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).