В Свои 15 подросток из японии уже взял свою вторую медаль на Олимпийских играх

Японка Кокона Хираки в 15 лет завоевала вторую медаль ОИ по скейтбордингу

На международной арене Олимпийских Игр в Париже, японская спортсменка Кокона Хираки, продемонстрировала мастерство в скейтбординге в дисциплине "парк", завоевав второе почётное место.

В решающем раунде, пятнадцатилетняя Хираки достигла своего апогея, набрав в наиболее успешной из трех попыток 92,63 очка.

Это было уже второе олимпийское выступление Хираки, где она подтвердила свое звание серебряного призера. В прошлом, в Токио, когда ей было всего двенадцать лет, она стала обладательницей серебряной награды, став самой юной медалисткой за последние восемьдесят пять лет.

В Париже же триумфаторкой стала четырнадцатилетняя австралийская скейтбордистка, Ариса Трю, сумевшая набрать 93,18 баллов. Третье место досталось шестнадцатилетней британке Скай Браун, которая набрала 92,31 балла.

Среди участниц состязаний самой юной была 11-летняя китайская спортсменка Чжэн Хаохао. В предварительных соревнованиях она заняла 18-е место, что не позволило ей пройти в финал. Чжэн Хаохао, родившаяся 11 августа 2012 года, в день после окончания Олимпийских игр в Лондоне, стала самым молодым представителем Китая на Олимпиаде.

В скейтбординге отсутствуют рамки по возрасту для участия в Олимпийских играх. Это дает возможность молодым талантам проявить себя на мировом уровне.

Фото: From Wikimedia Commons/ Blas Brains (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)