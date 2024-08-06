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Китайские золотые призёры по прыжкам с трамплина привлекли внимание зрителей весёлыми именами
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Прыгуны из Китая завоевали золото и рассмешили фанатов своими именами

Китайские золотые призёры по прыжкам с трамплина привлекли внимание зрителей весёлыми именами

После соревнований по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в Париже, зрители активно обсуждали происходящее на Играх в социальных сетях, особенно то, что увидели на табло, пишет "Правда.ру" со ссылкой на Dailymail.

На табло появились имена китайских прыгунов Лун Даои и Ван Цзунъюань, которые смогли выиграть золотые медали. Несмотря на их безупречное выступление, больше всего внимания фанатов привлекли китайские имена.

Ван Цзунъюань ранее участвовал в Олимпийских играх-2020 в Токио, где принес своей команде золото и серебро. А Лун Даои также получил высокий статус на соревнованиях, ведь он является золотым и бронзовым призером чемпионатов мира.

Фото: Freepik

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