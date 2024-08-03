Китайский пловец Пан Женле попал под подозрение из-за собственного мирового рекорда

Пан Женле побил собственный мировой рекорд на 100 м вольным стилем в Париже, установленный им на чемпионате мира в Дохе в феврале.

19-летний пловец финишировал за 46,40 секунды и завоевал первую золотую медаль в сборной Китая.

Австралийский тренер и комментатор Бретт Хоук проментировал победу китайского пловца, отметив, что заплыв был "ненастоящим", сомнительным, передает Reuters.

В ответ государственные СМИ Китая, спортсмены и пользователи сети поддержали пловца после критики, обрушившейся в адрес спортсмена, и высказывания Хоука.

Известно, что сборная Китая по плаванию находится под пристальным вниманием с тех пор, как в апреле стало известно, что у 23 пловцов страны был выявлен положительный результат теста на запрещенные сердечные препараты в 2021 году, однако им разрешили участвовать в Олимпийских играх в Токио.

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