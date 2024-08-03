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Книга о московской Олимпиаде ждет своих читателей

Книга "Свидетели Игр" станет лучшим подарком для фанатов советского спорта

Вышла книга "Свидетели Игр" на платформе Букмейт, редактором которой стал Юрий Сапрыкин.

Она посвящена московской Олимпиаде и ее эпохе, является совместным проектом сервиса электронных книг и редакции "Кинопоиска", связанным с выходом сериала "Игры".

"Свидетели Игр" включают в себя уникальные интервью с участниками и свидетелями Олимпиады-80, а также исторические главы, специально написанные для этой книги.

Среди героев - известный певец Лев Лещенко, актер и режиссер Вениамин Смехов, пловец Владимир Сальников, который стал трехкратным чемпионом московской Олимпиады, а также журналисты, врачи, переводчики и эксперты по различным областям, связанным с архитектурой, модой и дизайном в 1980-е годы.

Фото: Букмейт

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