Книга о московской Олимпиаде ждет своих читателей

Вышла книга "Свидетели Игр" на платформе Букмейт, редактором которой стал Юрий Сапрыкин.
Она посвящена московской Олимпиаде и ее эпохе, является совместным проектом сервиса электронных книг и редакции "Кинопоиска", связанным с выходом сериала "Игры".
"Свидетели Игр" включают в себя уникальные интервью с участниками и свидетелями Олимпиады-80, а также исторические главы, специально написанные для этой книги.
Среди героев - известный певец Лев Лещенко, актер и режиссер Вениамин Смехов, пловец Владимир Сальников, который стал трехкратным чемпионом московской Олимпиады, а также журналисты, врачи, переводчики и эксперты по различным областям, связанным с архитектурой, модой и дизайном в 1980-е годы.
Фото: Букмейт
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