В Приморском крае задержаны подозреваемые по делу о мошенничестве с участниками СВО

В Приморском крае сотрудники МВД и ФСБ задержали второго подозреваемого по делу о вымогательстве денег у участника специальной военной операции (СВО).
Как сообщили в региональном управлении МВД, задержанному уже предъявили обвинения и заключили под стражу. По предварительным данным, несколько человек угрожали военнослужащему применением насилия и завладели его деньгами в размере 160 тысяч рублей, а также золотым браслетом.
Ранее по этому делу был задержан первый подозреваемый — ранее судимый 22-летний местный житель, который требовал от ветерана СВО передать ему 1,5 миллиона рублей.
Ветеран не смог самостоятельно справиться с ситуацией и опубликовал в сети прощальное видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. После этого инцидента ветеран был найден в бессознательном состоянии и доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под контроль, и началась проверка по делу о вымогательстве.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн также обратил внимание на эту ситуацию и заявил, что в регионе "действует этническая банда". Он направил запрос в Генпрокуратуру и призвал наказать не только вымогателей, но и правоохранителей, которые "своим бездействием стали фактическими пособниками бандитов".
Фото: From Wikimedia Commons/ Staff Sgt. Ashely Moreno (public domain)
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