Олег Белов Опубликована вчера в 23:44

Не просто игрушки: что давать ребенку, чтобы научить самоконтролю

Психолог Рябкова назвала игру ключевым фактором в развитии эмоционального интеллекта ребенка

Игра для ребенка — это не просто развлечение, а важный способ освоить контроль над поведением и эмоциями. Об этом рассказала психолог, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования МГППУ Ирина Рябкова в беседе с KP. RU.

Игра как тренировка самоконтроля
Рябкова подчеркнула, что, играя, ребенок примеряет на себя разные роли — врача, родителя или даже пирата.

"Учится организовывать свое поведение не импульсивно, а в соответствии с тем, нужно ли ему покормить своих воображаемых детей, вылечить пациента — мишку или пережить кораблекрушение", — пояснила она.

Чувствительный период развития
Психологи называют раннее детство "чувствительным периодом для развития эмоциональной регуляции". Именно в это время дети учатся:

  • справляться с эмоциями,
  • контролировать собственные реакции,
  • понимать чувства других людей.

Опасность гаджетов
Эксперт предостерегла родителей от привычки успокаивать ребенка с помощью телефона или планшета. Дети, которые не освоили управление эмоциями, рискуют застрять в цикле повторяющихся истерик, что негативно отражается на их психологическом развитии.

