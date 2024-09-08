Музкритик Бабичев рассказал, чем композитор Крутой удивил шоу-бизнес

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что композитор Игорь Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером шоу "Фабрика звёзд — 4". Об этом он сообщил изданию "NEWS.ru".
Евгений Бабичев отметил, что Игорь Крутой часто работал с опытными и яркими артистами.
"Казалось бы, Крутой часто работал с яркими артистами, опытными, которые давно на сцене. Но вдруг ни с того ни с сего он становится руководителем, идейным вдохновителем, продюсером "Фабрики звёзд — 4", где разные персонажи были: от Стаса Пьехи, Доминика Джокера и до Тимати", — заявил музкритик.
Он добавил, что, например, для Юрия Титова песня "Понарошку" являлась "дорогой в жизнь". По словам Евгения Бабичева, только одна песня Игоря Крутого способна открыть артисту дорогу в серьёзный шоу-бизнес.
"В этом сила композитора, которого принято называть "маэстро", создающего шлягеры, а не песни-однодневки, которые забывают через неделю", — заключил эксперт.
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Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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