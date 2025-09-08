Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Почему рукописные заметки лучше для памяти
Почему рукописные заметки лучше для памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

Forbes в списке, УрФУ в расписании: уральский миллиардер удивил выбором будущего

Миллиардер Игорь Рыбаков поступил в аспирантуру УрФУ по направлению "Философия"

Бизнесмен и миллиардер Игорь Рыбаков, совладелец компании "Технониколь" и участник списка Forbes, стал аспирантом Уральского федерального университета (УрФУ).

Что изучает Рыбаков

Согласно опубликованному в соцсетях документу, предприниматель зачислен на очную платную форму обучения по направлению "Философия".

"Принимаю поздравления, я поступил в аспирантуру! Буду писать научные статьи и защищать диссертацию. Честно, очень непривычно, но у меня большие планы… Хочу после 2030 года получить докторскую степень", — рассказал Рыбаков в своём telegram-канале.

Кто такой Рыбаков

  • Начал работать ещё в школьные годы, позже полностью посвятил себя бизнесу.

  • В апреле 2025 года вошёл в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes.

  • Сегодня, помимо предпринимательства, занимается творчеством: пишет музыку, снимает клипы и ведёт блог.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Екатеринбурга сэкономили почти 7 млн рублей на проезде через СБП — Орлов 06.09.2025 в 16:11

Семь миллионов остались в карманах екатеринбуржцев: что удешевило проезд на Урале

С 1 сентября екатеринбуржцы сэкономили миллионы на транспорте, а школьники ездят бесплатно. Как работают новые меры и кто выиграл больше всего?

Читать полностью » Мишустин утвердил открытие генеральных консульств Индии в Екатеринбурге и Казани 06.09.2025 в 14:59

Туризм, бизнес и дипломаты: как два города превращаются в "маленький Дели"

Россия и Индия открывают новые консульства в Екатеринбурге и Казани. Какие регионы они будут курировать и что изменится для россиян?

Читать полностью » В Свердловской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 20% — Роспотребнадзор 05.09.2025 в 18:17

Коронавирус не сдаётся: в Свердловской области фиксируют всплеск

В Свердловской области заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 20%. Фиксируются штаммы «Омикрона», но они не вызывают тяжёлого течения болезни.

Читать полностью » В Екатеринбурге предупредили о возможном укрытии беглецов из СИЗО-1 на приусадебных участках 05.09.2025 в 17:02

Террористов ищут в огородах: екатеринбуржцам советуют быть бдительными

В Свердловской области ищут двух беглецов из СИЗО-1. Арестанты могут скрываться на дачах и в садах, силовики объявили вознаграждение за информацию.

Читать полностью » Роспотребнадзор: прививка от гриппа малоэффективна в разгар эпидемии 05.09.2025 в 16:16

Иммунитету нужно 4 недели: как правильно подготовиться к сезону гриппа

Роспотребнадзор напомнил: прививку от гриппа лучше делать в сентябре–октябре, чтобы иммунитет успел выработаться. В разгар сезона вакцина может не помочь.

Читать полностью » Свердловская филармония открывает юбилейный музыкальный сезон с мировыми звёздами 05.09.2025 в 15:49

Музыкальный марафон года: кого ждёт Екатеринбург этой осенью

Свердловская филармония открывает юбилейный сезон: Мацуев, Спиваков, Башмет и Гергиев, мировая премьера Викторовой и фестивали ждут публику.

Читать полностью » Суд в Свердловской области обязал автосалон вернуть деньги за Exeed LX и выплатить штрафы 05.09.2025 в 14:47

Радио сыграло слишком громко: как владелец Exeed отсудил у автосалона миллионы

В Екатеринбурге владелец Exeed LX добился через суд возврата машины с дефектом магнитолы. Автосалон выплатит ему 5,9 млн рублей вместе с неустойкой.

Читать полностью » Двое заключенных, обвиняемых в подготовке теракта, сбежали из СИЗО №1 Екатеринбурга 01.09.2025 в 18:57

Двое обвиняемых в терроризме скрылись из екатеринбургского СИЗО

В Екатеринбурге произошел чрезвычайный инцидент — из следственного изолятора №1 совершили побег двое подследственных, обвиняемых в подготовке террористического акта. По информации оперативных служб, беглецами являются заключенные 24-х и 25 лет, содержавшиеся под стражей с прошлого года.

Читать полностью »

Новости
Еда

Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность
УрФО

Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега
СФО

Жители Югры стали активнее покупать жильё на "вторичке" после снижения ключевой ставки
Спорт и фитнес

Минздравсоцслужба США рекомендовала взрослым тренироваться 150–300 минут в неделю
Садоводство

Ошибки при укрытии роз на зиму приводят к гибели кустов
Питомцы

Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка
Авто и мото

"Автостат": Belgee X50 стал самым популярным кроссовером-иномаркой в России в сентябре
Красота и здоровье

Медики предупредили о риске бессонницы при употреблении кофе вечером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet