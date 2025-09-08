Forbes в списке, УрФУ в расписании: уральский миллиардер удивил выбором будущего
Бизнесмен и миллиардер Игорь Рыбаков, совладелец компании "Технониколь" и участник списка Forbes, стал аспирантом Уральского федерального университета (УрФУ).
Что изучает Рыбаков
Согласно опубликованному в соцсетях документу, предприниматель зачислен на очную платную форму обучения по направлению "Философия".
"Принимаю поздравления, я поступил в аспирантуру! Буду писать научные статьи и защищать диссертацию. Честно, очень непривычно, но у меня большие планы… Хочу после 2030 года получить докторскую степень", — рассказал Рыбаков в своём telegram-канале.
Кто такой Рыбаков
-
Начал работать ещё в школьные годы, позже полностью посвятил себя бизнесу.
-
В апреле 2025 года вошёл в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes.
-
Сегодня, помимо предпринимательства, занимается творчеством: пишет музыку, снимает клипы и ведёт блог.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru