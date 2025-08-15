Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ирина Дубцова
© commons.wikimedia.org by Djoz23 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:11

"Фабрика звёзд-4" осталась в прошлом, но Ирина Дубцова снова в центре истории

Ирина Дубцова ответила Игорю Крутому на слова об "отсутствии благодарности"

Неожиданные слова от человека, которого считаешь учителем, всегда задевают сильнее. Именно так восприняла певица Ирина Дубцова комментарий Игоря Крутого, прозвучавший в интервью Лауре Джугелии. 71-летний композитор вспомнил о выпускниках "Фабрики звезд-4", где он был наставником, и посетовал, что далеко не все поблагодарили его за поддержку.

"От Тимати была благодарность, от Дубцовой нет", — отметил он.

Напоминание о прошлом

Реакция певицы не заставила себя ждать. В своем обращении в соцсетях Дубцова напомнила события начала 2000-х, когда многие артисты были вынуждены уйти из продюсерского центра Крутого из-за конфликта с крупным телеканалом. Это обернулось тем, что их песни перестали крутить в эфире.

"Я никого не осуждаю — это работа, карьера, каждый выбирает свой путь. Но ушли все, кроме меня. Игорь Яковлевич неоднократно говорил, что всегда будет помнить этот мой поступок. Я отвечала, что это естественно — ведь он поддержал меня как автора и дал возможность исполнять собственные песни. Я честно отработала контракт полностью, несмотря на то, что концертов было меньше, чем могло бы быть, из-за отсутствия эфиров и ротаций по причинам, к которым я не имела отношения", — рассказала Ирина Дубцова.

Дружба после контракта

По словам певицы, даже после окончания контракта она продолжала поддерживать дружеские отношения с Крутым. Однако три года назад ее участие в его проектах прекратилось: исчезли приглашения на "Песню года", "Новую волну" и место в жюри "Ты супер!".

"Мне до сих пор непонятно, почему это произошло. Мое уважение и благодарность остались прежними. Поэтому для меня было неожиданно услышать эти слова Игоря Яковлевича в интервью. Хочу верить, что это недоразумение, ошибка монтажа или некорректная формулировка вопроса. Я же, как и всегда, открыта к диалогу и творческому сотрудничеству!", — подчеркнула артистка.

