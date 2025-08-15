"Фабрика звёзд-4" осталась в прошлом, но Ирина Дубцова снова в центре истории

Неожиданные слова от человека, которого считаешь учителем, всегда задевают сильнее. Именно так восприняла певица Ирина Дубцова комментарий Игоря Крутого, прозвучавший в интервью Лауре Джугелии. 71-летний композитор вспомнил о выпускниках "Фабрики звезд-4", где он был наставником, и посетовал, что далеко не все поблагодарили его за поддержку.

"От Тимати была благодарность, от Дубцовой нет", — отметил он.

Напоминание о прошлом

Реакция певицы не заставила себя ждать. В своем обращении в соцсетях Дубцова напомнила события начала 2000-х, когда многие артисты были вынуждены уйти из продюсерского центра Крутого из-за конфликта с крупным телеканалом. Это обернулось тем, что их песни перестали крутить в эфире.

"Я никого не осуждаю — это работа, карьера, каждый выбирает свой путь. Но ушли все, кроме меня. Игорь Яковлевич неоднократно говорил, что всегда будет помнить этот мой поступок. Я отвечала, что это естественно — ведь он поддержал меня как автора и дал возможность исполнять собственные песни. Я честно отработала контракт полностью, несмотря на то, что концертов было меньше, чем могло бы быть, из-за отсутствия эфиров и ротаций по причинам, к которым я не имела отношения", — рассказала Ирина Дубцова.

Дружба после контракта

По словам певицы, даже после окончания контракта она продолжала поддерживать дружеские отношения с Крутым. Однако три года назад ее участие в его проектах прекратилось: исчезли приглашения на "Песню года", "Новую волну" и место в жюри "Ты супер!".