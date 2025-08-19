Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:53

Секрет долгой службы батареи: нужно ли включать двигатель ради подзарядки

Автоэлектрик: аккумулятор почти не заряжается на холостом ходу двигателя

Можно ли зарядить аккумулятор, просто оставив автомобиль работать на холостом ходу? Этот вопрос волнует многих водителей, особенно тех, кто не пользуется машиной зимой, но вынужден поддерживать батарею в рабочем состоянии из-за сигнализации и прочей электроники. Ответ дал автоэлектрик в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Как работает система питания

Любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания оснащён стартерным аккумулятором. После запуска двигателя питание бортовой сети берёт на себя генератор. Именно он вырабатывает ток, обеспечивая работу всей электроники и параллельно подзаряжая батарею.

"После пуска мотора аккумулятор сразу же начинает восполнять запас энергии, но интенсивность процесса напрямую зависит от оборотов двигателя", — объясняет автоэлектрик.

Зарядка на ходу и на холостых

При движении автомобиль расходует больше электричества — включаются фары, отопитель, мультимедиа. Но и генератор в этот момент работает эффективнее: чем выше обороты, тем больше мощности он выдаёт. На практике, чтобы полностью зарядить полностью разряженный аккумулятор, достаточно проехать примерно 100 километров.

На холостом же ходу батарея тоже получает заряд, но в очень малом объёме. Скорость восполнения энергии настолько низкая, что для полного заряда может потребоваться не один час, а то и несколько дней. При этом двигатель всё это время сжигает топливо впустую.

Почему холостой ход вреден для двигателя

Многие водители считают, что длительная работа двигателя на малых оборотах безвредна. Но это миф. На самом деле в таких условиях силовой агрегат испытывает масляное голодание: смазка распределяется хуже, что постепенно изнашивает детали.

"Короткие периоды работы — например, прогрев в течение 5-10 минут — никакого вреда мотору не наносят. Но если оставлять машину на холостом ходу надолго, ресурс двигателя неизбежно снижается", — отмечает специалист.

Именно поэтому ни старым, ни современным двигателям не рекомендуется работать часами на холостых оборотах. Итог очевиден: риск преждевременного выхода мотора из строя.

Практическая сторона вопроса

Получается, что теоретически аккумулятор действительно заряжается и при работе двигателя на месте. Но на практике такой способ малоэффективен и даже вреден:

  • зарядка занимает слишком много времени;

  • расходуется топливо без пользы;

  • двигатель подвергается повышенной нагрузке.

